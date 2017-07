Lesespaß für die Kleinen

(fair-NEWS)

Diese Bücher eignen sich wunderbar zum Vorlesen, doch auch für größere Kinder sind sie interessant.Die Künstlerin Doris Schmoll malt Bilder und illustriert ihre Kinderbücher in liebevoller und kindgerechter Art und Weise selber.Sammelband der schönsten KinderbücherMit ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen 8 Kinderbüchern hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem Sammelband ein Kinderbuch erschaffen, das mit seinen farbigen Illustrationen Kinderherzen höher schlagen lässt.Die Autorin begleitet die Kinder bei Hexe Paulas Abenteuern, Karotten-Lotti, die sich auf eine große Reise begibt, Ochse Carlos, der einen Musikwettbewerb organisiert, lässt Nilpferd Emmas Traum Wirklichkeit werden, erzählt von der Kuh Lilly, die sich auf die Ferienzeit freut, berichtet vom kleinen Stern, dem es im Himmel zu langweilig geworden ist und lässt Kinder an Lisas Vorweihnachtszeit teilhaben, die zur schönste Zeit im Jahr wird.Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (11. April 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3839139457• ISBN-13: 978-3839139455• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 21 x 1,2 x 29,9 cmSammelband 2 der schönsten KinderbücherSammelband 2Die Autorin begleitet die Kinder bei Paulchen und das große Springen der unbedingt den Wettkampf gewinnen will.Und bei Felix der seine Freunde besucht und viele Abenteuer erlebt.Produktinformation• Taschenbuch: 48 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (18. Oktober 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3741288764• ISBN-13: 978-3741288760• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 18,9 x 0,7 x 26,9 cmDie Suche nach dem verschwundenen ApfelbaumNach ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen Kinderbüchern Sammelband der schönsten Kinderbüchern und Sammelband 2 der schönsten Kinderbücher hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem neuen Kinderbuch ein weiteres Werk erschaffen.Die Autorin und Künstlerin begleitet in ihrer neuen Geschichte die Kinder bei der Suche nach Alfredo, dem Apfelbaum und lässt die Kinder daran teilhaben, wie Julchen Pilz und ihre Freunde gemeinsam viele Abenteuer erleben.Alfredo der Apfelbaum ein von der Autorin farbig illustriertes Kinderbuch, das Kinderherzen höher schlagen lässt.Produktinformation• Taschenbuch: 28 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (15. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743173697• ISBN-13: 978-3743173699• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 19,2 x 0,7 x 27,4 cmÜber die AutorinDoris Schmoll:Die Autorin und Künstlerin wurde in Neuenrade (Sauerland) geboren. Mit 17 Jahren zog sie nach Gelsenkirchen, wo sie als Verwaltungsangestellte arbeitete. Während ihrer Berufstätigkeit wechselte sie zum Landesamt für Datenverarbeitung.Von 1979 an arbeitet sie im künstlerischen Bereich mit vielfältigen Malmitteln (Aquarelle, Öl, Kreide, Tusche und Kohle).Seit 1984 zeigt sie ihre Werke in Gruppen- und Einzelausstellungen, Projekte für Gelsenkirchen. Ein Blick auf ihre interessante Webseite lohnt sich allemal.(Bild mit freundlicher Genehmigung von Doris Schmoll)©byChristine Erdic



Bildinformation: Doris Schmoll