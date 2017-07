25 Jahre MWM Software & Beratung

(fair-NEWS)

Das Bonner Softwarehaus MWM Software & Beratung GmbH feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am 8. Juli 1992 haben die beiden Ingenieure Michael Hocks und Wilhelm Veenhuis das Unternehmen gegründet. Hocks war vor seinem Eintritt bei MWM als selbständiger Softwareentwickler tätig und Veenhuis, der gleichzeitig noch Mitinhaber einer mittelständischen Baufirma ist, hat fünf Jahre als begeisterter Nixdorf-Mitarbeiter verbracht. Ziel der beiden Ingenieure war es, Software für mit dem Stift zu bedienende Computer zu entwickeln. Dieses erreichten sie schon 1993 mit dem Programm MWM-Aufmaß. Heute arbeiten über 2.500 Kunden mit dem breit gefächerten Produktportfolio und setzen dazu 14.000 Lizenzen der Bonner ein. Das 25-jährige Jubiläum begeht MWM mit seinen Mitarbeitern in Hamburg.Schon 1992 kauften die beiden Visionäre einen ersten Pencomputer und entwickelten Aufmaß-Software. Im gleichen Jahr, 18 Jahre vor dem iPad, skizzierten sie einen tragbaren Computer für die Baustelle. Damals allerdings mit einem großen Stift, dieser wird heute in der Regel durch die Finger der Anwender ersetzt. Die zweite Entwicklungswelle brachte die Basis für die zweite Softwaregeneration und für u.a. die Produkte MWM-Libero, ein Programm zur Mengenermittlung, Aufmaß und Bauabrechnung, sowie das GAEB-Konvertierungstool MWM-Primo. Veenhuis dazu: „Ich bin begeistert, dass ein Großteil unserer Kunden uns seit über 20 Jahren begleitet. Auch haben wir mittlerweile viele Freunde unter unseren Kunden gewonnen. Tolga Tarin zum Beispiel, ein Bauunternehmer aus Berlin, setzt nicht nur MWM-Libero intensiv ein, sondern überzeugt auch seine Partner auf der Baustelle von der Leistungsfähigkeit und Bedienerfreundlichkeit der Produkte und ist somit für die Verbreitung des Programmes mit verantwortlich. Oder Tobias Pfleghar, Bauabrechner aus dem Schwarzwald, der uns einmal schrieb … und dann machen wir den nächsten Artikel mit der Überschrift: MWM Libero, mehr als nur ein Abrechnungsprogramm.“Die digitale Abbildung eines Bauvorhaben, Building Information Modeling (BIM), inspiriert auch MWM. So arbeiten die Entwickler zurzeit an neuen Produkten, die – wie bisher auch – nicht eine Komplettlösung darstellen, sondern Aufgaben im BIM-Umfeld lösen.Weitere Informationen siehe www.mwm.de



Bildinformation: Das MWM-Team feiert das Jubiläum in Hamburg / MWM Software GmbH