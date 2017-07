Zum 115-jährigen Harley-Davidson Jubiläum nach Prag

(fair-NEWS)

Reuthers präsentiert Motorrad-Rundreisen mit Besuch der JubiläumsfeierDie Kultmarke Harley-Davidson wird 2018 stolze 115 Jahre alt. Für Motorradfans weltweit ist das ein Grund zu feiern. Vom 5. bis 8. Juli 2018 wird deshalb in Prag die europäische Jubiläumsfeier der legendären Motorradmarke stattfinden. Ein buntes Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Musik und einer Biker-Parade wird an vier Veranstaltungstagen mehr als 100.000 Besucher nach Prag locken. Reuthers präsentiert passend zum Anlass zwei Special Event Reisen zur Jubiläumsfeier mit angegliederter Rundreise.Maßgeschneiderte Motorradreisen für Harley-Davidson FansWenn es um Motorradreisen geht, dann ist auf Reuthers Verlass. Zwei sorgsam zusammengestellte Reisepakete ermöglichen es den Fans von Harley-Davidson das 115-jährige Jubiläum der Kultmarke gebührend mit einer Rundreise und dem Besuch der Jubiläumsfeier in Prag zu feiern. Das <a href="http://reuthers.com/harley-davidson-115-jubilaeum-prag-pack1.html">Event Paket 1</a> führt die Biker vom 1. bis 8. Juli 2018 von Nürnberg nach Coburg und Dresden bis nach Prag, um dort die Feierlichkeiten zum 115ten Geburtstag der Motorradmarke zu feiern. Wem das noch nicht genug ist, der wählt einfach das <a href="http://reuthers.com/harley-davidson-115-jubilaeum-prag-pack2.html">Event Paket 2</a>, dem sich nach der Party noch ein Alpentrip anschließt. Die komplette Route führt die Biker vom 1. bis zum 14. Juli 2018, wie schon im Event Paket 1, von Nürnberg nach Coburg und Dresden bis nach Prag. Im Anschluss an die Jubiläumsfeier geht es für die Teilnehmer über Nürnberg, München und Garmisch-Partenkirchen bis nach Kempten und Rothenburg. Zu guter Letzt führt die Route die Biker wieder nach Nürnberg, dem Ausgangspunkt der Reise.Harley-Davidson Party in PragFür viele Biker gehören sie schon fast zum guten Ton. Die Jubiläumsfeiern von Harley-Davidson sind legendär und so verwundert es kaum, dass über 100.000 Menschen zur Party in Prag erwartet werden. Hermann Reuther weiß als Motorradfan ganz genau, worauf Harley-Davidson-Fans abfahren und schafft es mit diesen beiden Reisepaketen erneut die Reiseträume seiner Kunden zu verwirklichen.Pressemitteilung > <a href="http://reuthers.com/pressemitteilung-harley-davidson-115-jubilaeum-prag.html">Zum 115-jährigen Harley-Davidson Jubiläum nach Prag: Reuthers präsentiert Motorrad-Rundreisen mit Besuch der Jubiläumsfeier</a>



Bildinformation: Reuthers Rundreisen zur Harley-Davidson 115 Jahr Feier in Prag