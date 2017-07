(fair-NEWS)

Verkaufen stirbt aus. Punkt. Was hart klingt, ist längst Realität. Denn schon seit langem ist der klassische Vertrieb vom Aussterben bedroht. Das liegt einerseits an dem Boom im Online-Verkauf und andererseits an dem anhaltend schlechten Ruf von Verkäufern. "Aber egal, ob du dein Gegenüber von dir, einem Produkt oder einer Idee überzeugen möchtest: Verkauf ist immer und überall", weiß Verkaufsexperte Marcus Kutrzeba und betont damit die Wichtigkeit von gutem Verkaufen.Mit seinem Verkaufstraining der angenehm anderen Art Kaufen helfen statt verkaufen am 15. bis 16.09.2017 und 24. bis 25.11.2017 in Wien zeigt Marcus Kutrzeba, wie Menschen anderen kaufen helfen - auch wenn sie sich selbst gar nicht als Verkäufer sehen. Denn: "Verkauf hat Zukunft. Verkauf ist und bleibt die natürliche Folge von Vertrauen in menschliche Beziehungen.""In dem zweitägigen Training bekommen Teilnehmer einen kompakten Überblick zum Thema Verkauf. Außerdem lernen sie die Grundlagen für erfolgreiches Kaufen helfen, erfahren, welche Eigenschaften moderne Verkäufer mitbringen müssen, um in Zukunft bestehen zu können und finden heraus, wie sie Beziehungen pflegen können, für zukünftig mehr Erfolg", erklärt Marcus Kutrzeba, zertifizierter Structogram-Trainer und Experte für Persönlichkeitsentwicklung und Verhaltensoptimierung im Vertrieb, weiter."Mit mir lernen Menschen die eigenen Potenziale und Schwächen kennen und bekommen praktisches Handwerkszeug, für mehr Eigenmotivation und Kundenzufriedenheit als natürliche Folge."Mehr zum Verkaufstraining Kaufen helfen statt verkaufen und zur Anmeldung erfahren Sie unter folgendem <a href="http://k-punkt.eu/termine/verkaufstraining-kaufen-helfen-statt-verkaufen/">Link</a>.Weitere Informationen zu Marcus Kutrzeba finden Sie unter: <a href="www.marcuskutrzeba.com"> www.marcuskutrzeba.com</a>



Bildinformation: Verkaufstrainer Marcus Kutrzeba