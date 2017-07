Österreich: Aus Voxtron wird Enghouse

(fair-NEWS)

Leipzig, 26. Juli 2017 - Die österreichische Niederlassung der Voxtron GmbH mit Sitz in Wien firmiert um in Enghouse GmbH. Die einzelnen Produktmarken - ANDTEK, ELSBETH, VOXTRON - bleiben unverändert bestehen. Gleichzeitig verstärkt Frank Innerhofer als neuer Senior Partner Account Manager das Team in Österreich."Mit der Eingliederung der österreichischen Voxtron GmbH in die Enghouse-Interactive-Gruppe verfolgen wir konsequent unser Ziel, unseren Kunden als stärkster Partner in der DACH-Region robuste Software und zuverlässigen Service für den mühelosen Kundenkontakt zu liefern", sagt Ralf Mühlenhöver, Geschäftsführer der <a href="www.enghouseinteractive.de">Enghouse GmbH</a>.In Folge der Umfirmierung, so Mühlenhöver, würden die globalen Brands ARC, QMS und CCSP ebenso wie die Produktmarken ANDTEK, ELSBETH und VOXTRON durch eine noch stärkere Organisation innerhalb der DACH-Region repräsentiert.Als Senior Partner Account Manager verstärkt Frank Innerhofer das Team der Enghouse GmbH in der Alpenrepublik. Der 51-jährige gebürtige Österreicher ist in Hamburg aufgewachsen und kann auf langjährige Erfahrung im indirekten und direkten Vertrieb zurückblicken. Letzte berufliche Stationen waren O2 Deutschland (Mobilfunk) / Telefonica Deutschland (Festnetz), ePlus (Mobilfunk) und Symantec (Software/Security).Die Vertriebsziele sind konkret und klar definiert. "Wir wollen die führende Marktstellung von Enghouse in Österreich weiter ausbauen", sagt Frank Innerhofer. Sein Rezept: Mit maximaler Kundenzufriedenheit zu maximalem Erfolg.Kontakt Enghouse GmbH, Österreich: frank.innerhofer@enghouse.comText und Bild erhalten Sie <a href="www.fuchs-pressedienst.de/index.php/enghouseinteractive/598-pi-1217-umfirmierung-voxtron-a">hier</a> in unserem Presseforum



