(fair-NEWS)

Graz, am 21. Juli 2017 - Seit knapp 2 Jahren sind die ersten Episoden der jetMovie Film-Sprachkurse zum Englisch- und Spanischlernen verfügbar. Lernen kann man damit online, offline oder mit dem Linguajet App. Alle User fragen nach mehr. Weil's lustig und erfolgreich ist. Deshalb startete das Grazer Unternehmen BIZZONS GmbH, mit der Marke Linguajet am 19. Juli 2017 das Crowdfunding auf Indiegogo.com. 64 weitere Episoden für die Fremdsprachen Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch wollen sie mithilfe von Ihnen innerhalb von zwei Monaten produzieren und bereits im Oktober ausliefern. Ohne der Vorfinanzierung der Crowd würde dieses Vorhaben mindestens ein Jahr dauern.Das Erfolgsgeheimnis der Linguajet jetMovies: Sie sind gehirn-gerecht. Sie lernen eine Fremdsprache so, wie Sie Ihre Muttersprache erlernt haben - durch Entdecken, intuitiv und mit Spaß. Die "De-Kodierzeile" (oben steht die Fremdsprache, unten dieWort-für-Wort Übersetzung) hilft uns, die Bedeutung der Fremdsprache zu verstehen. Und das ohne mühevollem Vokabelnpauken! Wie bei einem Karaoke-Player wird der Text inklusive Wort-für-Wort-Übersetzung am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Das Wortpaar aus Fremdsprache und Muttersprache leuchtet synchron zum Filmtext auf. Das Video unterstützt den Text visuell - und erweckt ihn zum Leben. So wie Sie einen Aufenthalt im fremden Land erleben. Sprachenlernen wird so sehr einfach und macht auch noch Spaß.Warum ist Linguajet besser als Babbel und Co?Alle bekannten Online-Sprachanbieter setzen auf"s Vokabelpauken. Zumindest am Anfang müssen einzelne, isolierte Wörter gepaukt werden. Die meisten davon ohne Bildunterstützung. Alle ohne Videos. Am Ende kann man nie fließend Sprechen, weil man zuerst immer übersetzen muss.Linguajet geht das Sprachenlernen ganz anders an. Es werden nur ganze Sätze und Texte zum Lernen verwendet. Wörter werden Wort für Wort übersetzt und von Beginn an mit perfekter Aussprache gehört. Nur so entsteht automatisch ein Gefühl für die Sprache und Sie können die neu erworbenen Sprachenkenntnisse bereits nach wenigen Tagen anwenden.Möchten Sie Linguajet unterstützen?Ihr Unterstützung wird belohnt: Bis zu 45% Preisnachlass pro Kurs - wer sich schneller für seinen Spaß entscheidet, hat eindeutig mehr davon!LINK ZUR INDIEGOGO KAMPAGNE:https://www.indiegogo.com/projects/jetmovie-purer-spass-fremdsprache-gelernt#/PRESSEKONTAKT:Emil Brunner, GeschäftsführerE: emil.brunner@bizzons.comT: +43(699) 1214-7717WEITERE INFORMATIONEN:www.linguajet.desprachen.linguajet.de/cfc1prelp/KOSTENFREIE DEMOS:http://le3.linguajet.com/apps/demoBILDMATERIAL, PRESSEMITTEILUNGEN:http://sprachen.linguajet.de/presse/



Bildinformation: (Bildquelle: Enghouse Interactive)