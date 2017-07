Einkäufe für den Sommerurlaub

(fair-NEWS)

Alles gepackt? Alles eingekauft? Dann kann es los gehen in den wohlverdienten Sommerurlaub oder fehlen noch ein paar Dinge? Badeanzug, Strandtücher und schicke Sommerkleider dürfen am Strand nicht fehlen? Geht es auf eine Kreuzfahrt, werden auch schicke Kleider fürs Abendessen benötigt? Oder ist für dieses Jahr ein Wanderurlaub geplant? Dann darf die richtige Ausrüstung nicht fehlen. Nicht immer ist man für jeden Urlaub ausgerüstet. Da muss oft noch einmal in den Kleiderschrank geschaut werden und dann geht los zum Einkaufen. Immer mehr Schweizer bestellen Ihre Waren aber, aufgrund der hohen Preise in der Schweiz, in Deutschland online. Der Versand läuft über einen cleveren Anbieter.Die Deutsche Lieferadresse bietet ein Netzwerk aus Filialen und Lageradressen in Deutschland, die von der Schweiz aus gut zu erreichen sind. Hierhin können Schweizer, die an der Grenze wohnen, Ihre Bestellungen senden lassen. So umgehen sie teure Versandkosten. Die Abholung funktioniert einfach und ist wenig Aufwand. Bei einem Besuch an der deutschen Grenzen, machen Kunden einfach einen Abstecher zu Ihrer deutschen Lieferadresse. Vorher wurden Sie über die App, die sie herunterladen können, informiert, dass Ihr Paket da ist. In der App finden sie gleichzeitig den Abholschein. Man kann sich also auch spontan entscheiden, sein Paket abzuholen und muss nichts außer seinem Handy dabei haben. Diese problemlose Handhabung wissen Kunden des Anbieters zu schätzen. Die Filialen sind breit aufgestellt und verfügen über genug Kapazität. Mehr Informationen und die kostenlose Anmeldung gibt es unter http://deutsche-lieferadresse.com/ . Hier kann man auch in Ruhe seine Lieblings-Filiale aussuchen.