Kind + Jugend: Exportboom für den französischen Baby- und Kinderausstattungsmarkt

(fair-NEWS)

Sechs französische Unternehmen ziehen im Französischen Pavillon auf der internationalen Leitmesse Kind + Jugend die Aufmerksamkeit der Besucher auf sichDer Gemeinschaftsstand französischer Unternehmen wird von Business France, der nationalen Agentur im Dienste der Internationalisierung der französischen Wirtschaft, organisiert. Er bietet Platz für Plüschtiere, Lernspiele, Farben und Bastelbedarf, Babyhygiene- und -pflegeprodukte sowie Prüfmittel zum Testen von Babyartikeln. Die ausgestellten Produkte sind innovativ, praktisch und stilvoll und erfüllen die geltenden Sicherheitsstandards.Der Markt für Baby- und Kinderausstattung deckt die Bereiche Geburt und Mutterschaft bis hin zum Kleinkind ab. Das konjunkturelle Umfeld besitzt einen starken Einfluss, weshalb jedes Marktsegment eine eigene Dynamik aufweist. Weltweit werden Waren im Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar exportiert, mit einem jährlichen Anstieg von etwa 8 Prozent. Die französischen Exporte steigen stetig an und belaufen sich auf etwa 800 Millionen US-Dollar.Internationaler Spielplatz Im Bereich Kindermode zeichnen sich die französischen Marken durch eine starke Identität und anerkanntes Know-how in Bezug auf Qualität und Kreativität aus. Die großen weltweiten Lizenzen zur Herstellung exklusiver Kinderartikel sind im Besitz von zwei führenden französischen Herstellern für Kindermode (Kidiliz Gruppe und CWF).Alle namhaften Hersteller von Babyartikeln sind auf der internationalen Bühne vertreten. Angesichts des sinkenden Inlandsumsatzes, der insbesondere dem Geburtenrückgang geschuldet ist, stellt die Internationalisierung einen Wachstumsmotor für die Branche dar. So setzen die Unternehmen auf Länder mit einem Bevölkerungsanstieg und einer wachsenden Mittelschicht.Vielseitiges AngebotDer französische Spielwarenmarkt, ein Marktsegment mit großem Potenzial, zeigt sich mit einem Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und einem konstanten Wachstum von jährlich 3,4 Prozent äußerst leistungsstark. Rund 540 Millionen Euro werden im Export erwirtschaftet. Wenngleich sich die Produktion hauptsächlich auf die beiden Regionen Franche-Comté und Rhône-Alpes konzentriert, so gibt es doch landesweit 490 Unternehmen, die mit über 210 Millionen Artikeln den Jahresumsatz ankurbeln. In ihrem Umfeld hat sich ein Netzwerk von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Partnern und Zulieferern entwickelt, die mittel- oder unmittelbar in Tätigkeitsbereiche wie Kunststoffverarbeitung, Nähen, Drehen, Holzzuschnitt, Lackieren, Gummiverarbeitung, Herstellung von Kosmetika, Parfüms und Lebensmittelaromen, Herstellung von Farben, Plüsch oder Kartonagen für Gesellschaftsspiele involviert sind.Folgende Unternehmen stellen ihre Produkte auf dem französischen Gemeinschaftsstand vor (Informationen im Ausstellerverzeichnis):Jemini Kricri Lefort Engineering Lunii Pebeo Unimarc FranceWeitere Informationen erhalten Journalisten und Besucher vom 14. bis 17. September 2017 in Köln in Halle 04.1, Stände B030-C035.Agentur:



Bildinformation: Frankreich demonstriert Vielseitigkeit auf der Kind + Jugend 2017 in Köln (Bild: Business France)