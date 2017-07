Tattoo - optimale sterile Wundheilung, Schutz vor verblassen

(fair-NEWS)

Die GREENWOOD BioLIFE GmbH bringt zwei Neuerscheinungen auf den Tattoo-Pflege-Markt: das sterile Medizinprodukt zur Wundheilung frisch tätowierter Haut und neuartiger Sonnenschutz zur Tattoo-PflegeIm Einklang mit der Natur stehen die hochwertigen dermatologischen Produkte der Greenwood-BioLIFE GmbH. Gerade bringt die Greenwood-BioLIFE GmbH mit der Sprayttoo®-Serie zwei Neuerscheinungen auf den Markt, die die Herzen der Tattoo-Fans höher schlagen lässt.Das Sprayttoo® Protection Spray (<a href="www.sprayttoo.eu">www.sprayttoo.eu</a>) ist das sterile Spray zur Wundheilung frisch tätowierter Haut.Es ist ein CE-zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa und erzeugt eine Barriere zum Schutz frisch tätowierter Haut. Dieser Schutzfilm reduziert gleichzeitig den Feuchtigkeitsverlust an der frisch tätowierten Hautstelle und erhöht somit deren Durchfeuchtung, was für eine optimale Wundheilung sehr wichtig ist. Im Gegensatz zu Cremes oder Salben wird durch das Aufsprühen von Sprayttoo® Spray ein Risiko für Kreuzkontamination reduziert, da ein Auftragen und Verteilen mit den Händen entfällt. Das Naturprodukt Sprayttoo® ist steril und bleibt auch während der gesamten Anwendungsdauer steril - ein Plus an Sicherheit, welches herkömmliche Tattoo-Pflegeprodukte nicht bieten.Etwa sechs Prozent der Tätowierten klagen in einer Studie der Uni Regensburg über bleibende gesundheitliche Probleme durch eine u.a. nicht sterile Behandlung, das sind in der BRD ca. 500.000 Betroffene. Mit dem Einsatz von Sprayttoo® Protection Spray nach der Tätowierung soll dies ein Ende haben. Das Sprayttoo® Protection LSF30 Sun Spray ist ebenfalls ein Naturprodukt höchster Güte. Es bietet hervorragenden Sonnenschutz für empfindliche, tätowierte Haut und bietet eine Vorsorge gegen Tattoo-Ausbleichung.Die Anwendung erfolgt nach Ausheilen des frischen Tattoos und der wasserfeste Lichtschutzfaktor LSF30 ermöglicht ein Sonnenbaden oder einen Strandurlaub ohne Reue. Die leuchtenden Farben der teils filigranen Tattoos werden durch die einzigartige Kombination von dem Anti-Aging Komplex mit Vitamin E, der Kombu Alge, des Panthenol, dem Sorbitol, sowie eine speziell entwickelte UV-Schutz-Barriere geschützt. Vertrieben werden diese Neuerscheinungen über den einschlägigen Fachhandel, guten Tattoo-Studios oder im Online-Shop.Mehr unter <a href="www.sprayttoo.com">www.sprayttoo.com</a> oder <a href="www.de.sprayttoo.com">www.de.sprayttoo.com</a>



