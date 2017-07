Halluxwonder schützt auch Ihre Füße

(fair-NEWS)

Mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Ballenschmerzen. Dabei sind ein großer Teil der Patienten von Hallux Valgus betroffen. Die gesundheitlichen Gefahren durch Fußfehlstellungen werden von vielen Menschen unterschätzt.Dabei kann eine nicht Behandlung zu irreparablen Veränderungen der Gelenke führen. Starke Schmerzen sind die Folge. Ein neues Produkt soll nun vorbeugend wirken.Der Hallux Valgus ist anfangs noch passiv ausgleichbar (beweglich). So kann er etwa durch Schuheinlagen oder nächtlich getragene Hallux-Orthesen zeitweise wieder begradigt werden. Der fortgeschrittene Hallux Valgus versteift jedoch endgültig in der Fehlstellung und wird zum kontrakten Hallux Valgus. Die kontrakte Hallux Fehlstellung kann dann auch nicht mehr passiv ausgeglichen werden.Die klinische Untersuchung ist unabdingbar, denn ohne diese kann keine zuverlässige Therapieentscheidung getroffen werden.Ein neues Produkt soll vorbeugend wirkenDie Gründerin von Halluxwonder Beate Fischer beteuert dessen Wirkung. Sie selbst war zuvor von starken Schmerzen durch eine Fußfehlstellung betroffen. Nachdem alle Versuche das Fußproblem zu beseitigen fehlschlugen, verhalf sich Beate Fischer selbst. Nach eigenen Angaben suchte die studierte Architektin mehrere Monate nach einer Lösung, bis sie das Produkt in Zusammenarbeit mit einem Produzenten erfolgreich auf den Markt platzierte.Dabei soll der Halluxwonder helfenDer Anwendungsbereich ist groß. Durch den Einsatz des Halluxwonders können einfache Ballenschmerzen bis Fußfehlstellungen wie Hallux Valgus gehemmt werden.Frühzeitige Anwendungen können weitere Fehlentwicklungen durch Fehlbelastungen entgegenwirken.Langfristig sollen so Schmerzen gelindert und chirurgische Eingriffe ferngehalten werden.So funktioniert der HalluxwonderDurch weiches Silikon-Gel zwischen den Zehen wird die Fußfehlstellung ausgeglichen. Außerdem schützt eine Silikon-Lippe am Ballen den Fuß vor äußeren Belastungen und Druckstellen, zum Beispiel von Schuhen. So kann der Fuß wieder entspannen und die Fehlstellung ausgleichen.Über den Halluxwonder sorgen Socken für den weiteren Halt. Dadurch kann er nachts sowie tagsüber und auch im Schuh getragen werden.Folgen bei nicht BehandlungBei Menschen, die unter Hallux Valgus oder einer ähnlichen Fehlstellung der Zehe leiden, verschiebt sich der große Zeh. Diese Fehlstellung wird im Zeitverlauf meist schlimmer und schmerzt immer stärker. Solche Fehlstellungen lassen sich mit dem Halluxwonder korrigieren. Schmerzen werden gelindert und vorgebeugt.



Bildinformation: Tattoo - Wundheilung, Sonnenschutz