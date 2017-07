Einblick HR: Handlungsfelder der Digitalisierung – Ein exklusives Event für HR-Verantwortliche

(fair-NEWS) Die fortschreitende Digitalisierung ist im Begriff, Lebens- und Arbeitswelten grundlegend zu verändern. Viele Experten bewerten diese Entwicklung (Stichwort Industrie 4.0) gar als vierte industrielle Revolution – nach Dampfmaschine, Fließband und Elektronik.



Doch welche Handlungsfelder ergeben sich hieraus für die HR-Abteilungen? Antworten hierzu finden HR-Verantwortliche auf der diesjährigen EINBLICK HR am 14. September 2017 in Köln.



Bei dieser Veranstaltung soll die Rolle von Human Resources unter zwei Gesichtspunkten thematisiert werden: „Zum einen ist Human Resources gefordert, sich selbst als Vorreiter für das Thema im eigenen Unternehmen zu positionieren. Zum anderen ist es Aufgabe des HR-Bereiches, in der Rolle als Sparringspartner des Managements die Transformation aktiv zu gestalten und zu begleiten“ resümiert Michael Basmann, Managing Partner bei der Kölner Beratungsgesellschaft managerberater, die Bedeutung der HR-Abteilungen in dem anstehenden Transformationsprozess.



Und genau diese Rollen stehen im Mittelpunkt bei EINBLICK HR. Erfahrene Manager werden hier anhand von Praxisbeispielen berichten, wie sich Unternehmen aus HR-Sicht aufstellen, um mit den Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung umzugehen.



Auch Marielle Schweitzer, Leiterin der SKOPOS VIEW, betont die Chancen der digitalen Möglichkeiten für Anwendungsfragen im HR-Bereich. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken: „Aus unserer Sicht wird das Potenzial der Substituierbarkeit durch digitale Prozesse in den Unternehmen überschätzt. Daher sind mit zunehmender Digitalisierung die HR-Abteilungen auch zu gesunder Skepsis aufgerufen, wo die Chancen der Digitalisierung liegen, und an welcher Stelle sich Grenzen abzeichnen.“



EINBLICK HR findet am 14. September 2017 in Köln um 17.00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Cölner Club auf der Richartzstraße 12 in 50667 Köln. Weitere Informationen erhalten Sie bei den veranstaltenden Unternehmen, SKOPOS VIEW und managerberater.