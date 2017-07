CPHI Frankfurt 2017 - Sind Sie schon in den richtigen Emerging Markets?

(fair-NEWS)

Die CPhI Worldwide findet in diesem Jahr in Frankfurt am Main, dem Finanzzentrum Europas und der fünftgrößten Stadt Deutschlands statt. Die weltweit größte Pharma-Veranstaltung ereignet sich zwischen dem 24. und 26. Oktober 2017. Es werden über 2.500 Aussteller aus 153 Ländern zusammenkommen.Wussten Sie, dass bis 2030 40% des weltweiten OTC & Rx. Umsatzes in den Emerging Markets, Lateinamerika, Mittlerer Osten, GUS, Osteuropa und Asien erzielt werden? Haben Sie bereits analysiert welche TOP 10 Emerging Markets am besten zu ihrem Produktportfolio passen und warum?Herr Reiner Christensen, Geschäftsführer von Chameleon Pharma in Berlin, wird am Dienstag, den 24. Oktober um 10.30 Uhr auf dem Pharma Forum der CPHI einen Vortrag halten. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich General Management und internationalem Vertrieb und ist Experte auf Gebieten wie OTC, Rx, Medical Devices, Derma und Food Supplements.In seinem diesjährigen Vortrag wird Reiner Christensen über das Thema “Pharma & OTC: Entering the prosperous Emerging Markets” sprechen.Dabei wird er unter anderem folgende Fragen stellen und beantworten:• Kennen Sie die Top 10 Länder mit dem besten Potential für IhrUnternehmen?• Welche Produkte/Segmente haben das beste internationaleWachstumspotential und warum?• Wie sieht Ihre Market Entry Strategy für neue Länder im Bereich OTC,Rx und Medizinprodukte aus?• Wie optimieren Sie die Registrierungszeit und –kosten ihrer Produkte?• Die Präsentation beinhaltet die folgenden Regionen: Lateinamerika,Asien, GUS und Osteuropa sowie Mittlerer OstenZusammen mit Einsichten darüber, wie OTC- und Pharma Unternehmen am besten in die aufstrebenden Emerging Markets eintreten können, präsentiert Reiner Christensen neue Fallbeispiele und diskutiert interessante und aktuelle Entwicklungen, die sich insbesondere auf Lateinamerika, Asien, den mittleren Osten, Osteuropa und die GUS-Regionen beziehen. Er versucht Unternehmen dabei zu helfen, festzustellen, welche Länder am besten zu ihren Produkten passen.



Bildinformation: logo Chameleon Pharma