Robuster Industrie Outdoor 12“ Tablet-PC !

(fair-NEWS)

- 6. Gen. Intel® CoreTM i5 ULT Prozessor- rundum IP65 / IP66 mit M12 Stecker- Temperatur ─ 40°C bis +60°C mit Heizelement- Alu-Spritzguss Gehäuse, lüfterfrei- 2,5“ HDD/SSD, M2 B Key- 12,1” LCD, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac- optional RFID Leser, Mini-PCIe Slot- GLAN, COM, USB 2.0 & 3.0, VGA, HDMI- Touch Screen, Bluetooth, PCAP TouchDer robuste Outdoor Tablet-PC im Aluminiumgehäuse, Modell UPC-F12C-ULT3, von COMP-MALL ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65 / IP66 Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt. Die Robustheit, der Intel® CoreTM i5 ULT Prozessor, das kontraststarke, helle 12,1“ Display und die vielen E/As machen aus dem lüfterfreien Modell UPC-F12C-ULT3 den widerstandsfähigen Alleskönner für den Betrieb auch unter erschwerten Bedingungen.Anwendungen finden sich für den All-In-One Tablet-PC u.a. in den Bereichen Outdoor, Fahrzeuge, Militär, Service, Lagerhaltung, Logistik, Land- & Forstwirtschaft und Industrie.Der Intel® CoreTM i5-6300U 2.4GHz dual-core ULT Prozessor und bis 32GB DDR4 SO-DIMM garantieren sehr gute Rechenleistung und exzellente Grafik. Ausreichende Kommunikation bieten ein WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Module, Intel® PCIe GLAN und Bluetooth v4.0.Mit 12,1“ Bildschirmdiagonale besitzt das Sunlight-Readable Display eine Auflösung von 1024x768 Punkte, 600 cd/m2 Helligkeit, Kontrast von 700:1, 16,2M Farben und LED Backlight.Eine Besonderheit ist das optionale UPS Modul, Modell AUPS-B10, welches an die VESA Befestigung angeschraubt wird. Es unterdrückt Spannungsschwankungen und ermöglicht Batteriebetrieb für ca. 1 Stunde.An der Rückseite sind als Schnittstellen nach unten herausgeführt: in der Standard-Version mit rundum Schutzklasse IP65 - je 2x USB 2.0 & 3.0, VGA, HDMI, 2x GLAN, 2x COM, VGA, HDMI und redundant dual 9 - 36VDC Stromversorgung. In der M12 Version mit 6x M12 Steckern und rundum Schutzklasse IP66 sind zugänglich 2x COM, 1x GLAN, 2x USB und die Stromversorgung.In Inneren finden sich eine 2,5“ SATA- HDD / SSD Bay mit Antischock, M.2 B key Schnittstelle, full size Mini PCIe Card Steckplatz für einen optionalen RFID Leser oder andere Module.Die Abmessungen des Alu-Spritzguss Gehäuses betragen 316x279x67 mm.Flexible Befestigungsmöglichkeiten am Schwenkarm, Fuß sind als Zubehör oder über VESA100 erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich ist für industrielle Anwendungen ausgelegt. Diese reicht von ─40°C bis +60°C mit Heizelement und ohne von ─20°C bis +60°.Das Datenblatt befindet sich www.comp-mall.de/datenblatt/201702_UPC-F12C-ULT3-R10.pdf Das Modell UPC-F12C-ULT3 wird auch nach Kundenwunsch konfiguriert und mit installiertem OS geliefert.Im COMP-MALL Lieferprogramm finden sich weitere Panel-PC´s unter www.comp-mall.de/Industrie-Panel-PC.html sowie ergänzende Produkte.



Bildinformation: Modell UPC-F12C-ULT3