Die größten und teuersten Hotelbetten weltweit

Im house of time Vienna schläft man in den vermeintlich größten Betten der Welt. Knapp 6,5 Quadratmeter – ja Sie haben richtig gelesen – gesunder Schlaf erwartet die Gäste in jeder der fünf luxuriös ausgestatteten Suiten des Serviced Apartmenthouse. Diese Größe hat auch seinen Preis, so Eigentümer und Gründer von house of time Vienna Erich Bruckberger. Stolze 50.000,- Euro kostet eines dieser Luxus-Betten. Dafür darf sich jeder Gast auch höchste Qualität und maximale Regeneration erwarten.Exklusivität kombiniert mit 100 % NaturDie Betten basieren auf dem bioenergetischen SAMINA Schlaf-Gesund-Konzept – konzipiert sowie entwickelt von Schlafexperte und Schlafpsychologe Prof. Dr. med. h.c. Günther W. Amann-Jennson. Bei der Herstellung wurden ausschließlich ausgewählte und hochwertige Naturmaterialien verarbeitet. 100 % Bio-Schafschurwolle und Naturkautschuk in Talay Quality, verarbeitet zu einem SAMINA Unikat, tragen den Schläfer Nacht für Nacht sanft durch den Traum.Jedes einzelne Bett verfügt über zusätzliche Extra-Features. So lässt sich jedes Bett bis zu einem Winkel von drei Grad schrägstellen. Die Schrägstellung verhindert Schnarchen und fördert die Blut- und Mikrozirkulation. Jeder Gast kann aus einem breiten Kissensortiment das passende SAMINA Kopfkissen wählen – egal ob Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer. Zusätzlich steht jedem Gast die Verwendung des speziellen SAMINA Soundkissens offen. Dieses fördert nachweislich den Ein- und Durchschlafprozess.Ein exklusiver, von Hand gefertigter Vollholz-Designer-Bettrahmen des Südtiroler Unternehmens Luxlet rundet das außergewöhnliche Schlaferlebnis ab. Der Bettrahmen ist metallfrei und entwickelt somit keinen Antennen-Effekt für Elektrosmog. Im Bettrahmen ist ebenfalls ein zartes Rotlicht eingearbeitet – welches die Melatonin-Produktion anreget.New York trifft auf Saigon und ParisJede der fünf Suiten ist einem anderem Motto nachempfunden. Dabei wurden die Luxus-Suiten mit einem exklusiven und einzigartigen Mobiliar ausgestattet. Neben einem einzigartigen Schlaf- und Residenzgefühl erwartet die Gäste auch jeden Morgen ein marktfrisches Frühstück. Dieses ist im Gegensatz zu anderen Hotelservices ganztägig bestellbar. Der stilvoll eingerichtete "Club 39" und ein einladender Meditationsraum runden den exklusiven Aufenthalt ab.



Bildinformation: house of time Vienna