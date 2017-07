Flittern und feiern im JW Marriott Venice Resort & Spa

(fair-NEWS)

Die Isola delle Rose ist die jüngste Insel in der Lagune von Venedig und wurde 1870 errichtet. Hier befindet sich auch das JW Marriott Venice Resort & Spa, das über eine Veranstaltungsfläche von insgesamt 1.125 Quadratmeter, vielseitige Außenbereiche für Empfänge und eine historische Kirche verfügt. Ob verlobt oder bereits verheiratet, Paare können auf der Insel den Bund fürs Leben schließen, sich nach der Hochzeit eine Auszeit gönnen oder ihr Eheversprechen im feierlichen Rahmen erneuern.Heiraten im JW Marriott Venice Resort & SpaDiejenigen, die für ihre Hochzeit eine außergewöhnliche Location suchen, finden sie in der San Marco Hall - eine ehemalige Kirche auf der Isola delle Rose. Sie wurde im neo-romanischen Stil zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut und wird heutzutage nicht mehr für religiöse Zwecke verwendet. Das großzügige Kirchenschiff bildet eine prestigeträchtige Kulisse für die Hochzeitszeremonie und wird von zwei originalen Murano-Kronleuchtern beleuchtet. Auch die Terrassen und der Park des Resorts bilden eine romantische Szene mit Blick auf Venedig, um sich das Ja-Wort zu geben. Damit das Brautpaar von Kopf bis Fuß am Hochzeitstag erstrahlt, bieten auf Anfrage professionelle Hair- & Make-up-Stylisten ihre Dienste an. Auch die Hochzeitsgesellschaft kann sich im GOCO Spa des Resorts mit kosmetischen Anwendungen, Maniküre sowie Körper- und Gesichtsbehandlungen auf den besonderen Anlass einstimmen. Nach der Trauungszeremonie kann die Gesellschaft in den Veranstaltungsräumen des Resorts ungestört feiern. Auch ein Hochzeitsempfang im Garten, auf den privaten Terrassen mit Blick auf die Lagune oder ein festliches Dinner im Michelin-Stern Restaurant Dopolavoro Dining Room sind möglich. Für diejenigen, die eine Feier im Freien bevorzugen, aber dennoch nicht auf die Gerichte des Dopolavoro Dining Room verzichten möchten, bietet das Michelin-Stern Restaurant die Catering-Option an. Ein Team von Spitzenköchen kreiert ein Menü nach Wunsch des Brautpaares inklusive passender Weinbegleitung. Auf die Hochzeitsgesellschaft abgestimmt werden ebenfalls die Dekoration und das Unterhaltungsprogramm, um diesen besonderen Tag ganz nach den Vorstellungen des Brautpaares zu gestalten.Erneuerung des EheversprechensDem Ehepartner zu zeigen, dass man auch Jahre nach der Hochzeit die Gegenwart des anderen zu schätzen weiß, ist ein Trend, der in Deutschland immer öfter aufgegriffen wird. Die Erneuerung des Eheversprechens ist für Paare eine feierliche Möglichkeit, vor einem kleinen Kreis von Freunden und Verwandten das Eheversprechen aufzufrischen. Ob umgeben von viel Grün in den Gärten der Insel, im historischen Ambiente der San Marco Hall oder mit Panoramaausblick auf den Markusplatz von der Dachterrasse - für jeden Geschmack findet sich im JW Marriott Venice Resort & Spa die passende Location.Flittern in der LagunenstadtFrisch Vermählte, die ihre Flitterwochen in der Stadt der Liebe, wie Venedig häufig genannt wird, verbringen möchten, finden im JW Marriott Venice Resort & Spa einen Rückzugsort, der kulinarische Vielfalt, ein facettenreiches Freizeitangebot sowie entspannende Wellnessbehandlungen bietet. Das "Honeymoon Bliss"-Angebot richtet sich an Paare, die nach dem aufregenden Hochzeitstag Zeit zu zweit verbringen und dabei die vielfältige Kultur Venedigs entdecken möchten."Honeymoon Bliss"-Angebot-Zwei 50-minütige Massagen in der eigenen Spa Suite pro Aufenthalt-15% Ermäßigung auf anschließende Spa-Behandlungen-Bei Ankunft Champagner und mit Schokolade überzogene Erdbeeren-Frühstück für zwei Personen im Cucina Restaurant oder auf dem Zimmer-Kostenloses Upgrade nach Verfügbarkeit-Late Check-out



Bildinformation: Wedding Set Up - JW Marriott Venice Resort & Spa - Photo credits Glauco Comoretto (Bildquelle: Glauco Comoretto)