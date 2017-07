PDF Camp von callas software gastiert erneut in Berlin

(fair-NEWS)

Berlin, 26. Juli 2017. callas software, ein führendes Unternehmen für automatische PDF-Verarbeitung in Prepress- und Archivierungslösungen, richtet vom 21. bis 22. September 2017 ein weiteres PDF Camp in Berlin aus. Dieses adressiert vor allem technisch versicherte Anwender, die ihr Wissen rund um PDF und die Produkte von callas software erweitern wollen. In kleinen Gruppen arbeiten sie an Lösungen zu aktuellen Herausforderungen."Unsere PDF Camps bieten Teilnehmern mit Fragestellungen zum Thema PDF die Möglichkeit, diese direkt mit PDF-Entwicklern zu besprechen und Lösungen für zum Teil sehr komplexe Anforderungen zu erhalten", sagt Dietrich von Seggern, Geschäftsführer von callas software. "Im Gegensatz zu Veranstaltungen mit Frontalvorträgen, lebt dieses Event vor allem von Interaktion und dem Ideenaustausch auch mit anderen Teilnehmern. Dieses, etwas ungewöhnliche, Format wird von den Teilnehmern vergangener PDF Camps ausdrücklich gelobt."So sagt beispielsweise Andreas Lietz, Leiter CrossMedia / IT bei der OrtmannTeam GmbH: "Das PDF Camp lohnt sich für jeden, der viel mit PDF arbeitet. Mir ist keine andere Veranstaltung eines Softwareherstellers bekannt, bei der die Teilnehmer einen so direkten Kontakt zum Management und Entwicklern haben. Ich habe vom letzten PDF Camp konkrete Lösungen mitgenommen, die ich direkt in unserer Produktion umsetzen konnte."Damit callas software den Ablauf und die Gruppenzusammenstellungen eng an den Anforderungen der Teilnehmer ausrichten kann, werden diese gebeten, bei der Anmeldung ihre bevorzugten Themen zu nennen. Außerdem sollte ein eigenes Notebook mitgebracht werden, um Produktionsprobleme und Projektherausforderungen konkret vorstellen und Lösungsmöglichkeiten ausprobieren zu können.Das vierte PDF Camp findet im Pfefferwerk, Christinenstraße 18/19 in Berlin, statt. Es beginnt am 21. September um 11 Uhr und endet am 22. September um 16 Uhr. Die Eintrittskarte kostet 251,77 Euro. Kunden mit Wartungsvertrag und callas-Partner bezahlen 125,75 Euro. Anmeldungen sind über folgenden Link möglich: