EDENRED ENTWICKELT IATA EASYPAY IN MEHR ALS 70 LÄNDERN

Pressemitteilung von Edenred Deutschland GmbH

(fair-NEWS) Edenred setzt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner Corporate-Payment Angebote durch die Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Wirtschaftsverbände



Im Zuge einer internationalen Ausschreibung wurde Edenred als Partner der International Air Transport Association (IATA) damit betraut, die neue Zahlungsmethode IATA EasyPay für Reisebüros zu entwickeln.



Im März 2017 führte Edenred Bezahldienste für Leistungen und Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen ein. Nun meldet Edenred die Unterzeichnung eines Großauftrages mit IATA als Bestandteil der neuen IATA Abrechnungssysteme (NewGen ISS), einer Entwicklung des IATA Billing und Settlement Plan (BSP).



Der seit 1971 bestehende Plan BSP vereinfacht Verkauf, Reporting und Abwicklung für zugelassene IATA Reisebüro-Agents und verbessert die Finanzkontrolle und den Cash-Flow der ca. 400 teilnehmenden Fluggesellschaften. NewGen ISS bietet Airlines und Reisebüros besseren Service durch vereinfachte Prozesse und neue Zahlungsmethoden.



Im Zuge dieser Modernisierung führt IATA EasyPay ein, eine neue elektronische Zahlungsmethode für Reisebüros. Edenred ist mit der 3-jährigen Entwicklung und anschließend exklusiv mit der Durchführung in mehr als 70 Ländern betraut. Dieser Dienst für über 10.000 Reisebüros entspricht rund 40% aller weltweiten Transaktionen mit IATA EasyPay*.



IATA EasyPay ermöglicht IATA akkreditierten Reisebüros, Flugtickets mithilfe einer im Voraus bezahlten E-Wallet über BSP zu begleichen. Die Beträge werden zum Zeitpunkt der Ticketausstellung im GDS (Global Distribution System) gesichert und im Anschluss wird die Zahlung durch Edenred von der E-Wallet des Reisebüros an IATA BSP übertragen.



Ein Meilenstein im Fast Forward Strategieplan von Edenred



IATA EasyPay wird von Edenred Corporate Payment implementiert, dem neuen Geschäftsbereich der Edenred Gruppe. Edenred greift hier vor allem auf die von der Tochtergesellschaft PrePay Solutions (PPS) entwickelte Zahlungstechnologie zurück, ein Joint-Venture zwischen Edenred und MasterCard.



Der Vertrag mit IATA ist ein wichtiger Meilenstein für den Strategieplan "Fast Forward" von Edenred. Dieser setzt - neben Mitarbeiter Benefits und Mobilitätslösungen - verstärkt auf Bezahldienste für Leistungen und Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen.



"Private Zahlungssysteme bieten neue Möglichkeiten in der effizienten Verwaltung von transaktionalen Ökosystemen. Unser einzigartiges Know-how bei Prozessabläufen, unsere Erfahrung mit der Verwaltung von Netzwerken und unser solides Verständnis der rechtlichen Anforderungen und Auswirkungen auf internationaler Ebene waren ausschlaggebend dafür, dass wir diese Ausschreibung der IATA, einem der weltweit größten Wirtschaftsverbände, gewinnen konnten", sagt Bertrand Dumazy, Vorstandvorsitzender und CEO von Edenred.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Edenred, um IATA EasyPay in mehr als 70 Ländern auszurollen. IATA EasyPay ist eine einfache und sichere Pay-as-you-go Lösung, die Reisebüros eine größere Auswahl und Flexibilität bietet", erläutert Aleks Popovich, IATA Senior Vice President für Industrievertrieb und Finanzdienstleistungen.



*Der verbleibende Anteil wird von einem anderen Anbieter verwaltet

Edenred Group

Edenred ist Weltmarktführer im Bereich von Bezahlservices für Unternehmen, Arbeitnehmer und Handelspartner. In Form von Bezahlkarten, Gutscheinkarten, mobil oder mittels Onlineplattform wie auch Papiergutscheinen entwickelt und vertreibt die Gruppe Lösungen, die die Kaufkraft der Arbeitnehmer stärken, die Ausgaben der Unternehmen und Organisationen optimieren und den Umsatz kooperierender Händler erhöhen.



Die Services von Edenred schaffen für 43 Millionen Arbeitnehmer, 750.000 Unternehmen und 1,4 Millionen Handelspartner ein einzigartiges Netzwerk für folgende drei Bereiche:

-Freiwillige Lohnnebenleistungen für Mitarbeiter (Ticket Restaurant®, Ticket Service®, Ticket Junior®, etc.)

-Kostenmanagement (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc.)

-Bezahldienste für Leistungen und Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen (Edenred Corporate Payment), Systeme für Prämien und Incentives (Ticket Compliments®, Ticket Shopping®) und Lösungen für die zielgerichtete Verteilung von Fördermittel öffentlicher Leistungsträger



Edenred ist an der Pariser Börse notiert und in 42 Ländern mit rund 8.000 Mitarbeitern vertreten. 2016 hat die Gruppe Transaktionen in der Höhe von 20 Milliarden Euro getätigt, 70 Prozent dieser Transaktionen erfolgten mobil, per Karte oder webbasiert.



Die im Pressetext erwähnten und verwendeten Marken und Logos sind von EDENRED S.A., Filialbetrieben oder Dritten geführte und eingetragene Markenzeichen. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Einverständniserklärung der rechtmäßigen Besitzer zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.



Folgen Sie der Edenred Gruppe auf Twitter: www.twitter.com/Edenred



IATA

IATA (International Air Transport Association) repräsentiert rund 275 Fluggesellschaften mit 83% des weltweiten Luftverkehrs. Seit 1971 ist IATA Financial Settlement Systems das Backoffice des globalen Luftverkehrssystems. Der IATA Billing and Settlement Plan (BSP) erleichtert und vereinfacht Verkauf, Reporting und Abwicklungsverfahren der IATA zugelassenen Reisebüro-Agents und verbessert die Finanzkontrolle und den Cash-Flow der ca. 400 teilnehmenden Fluggesellschaften. Es ist ein weltweites System, das in rund 181 Ländern verwendet wird. Im Jahr 2016 verwaltete IATA BSP Transaktionen in Höhe von 219 Milliarden Dollar.



Edenred Deutschland

Edenred ist in Deutschland der führende Anbieter von Gutscheinen und Gutscheinkarten für Mitarbeiter, Kunden und Vertriebspartner. Die Lösungen lassen persönliche Anerkennung, gezielte Belohnung wie auch nachhaltige Bindung der jeweiligen Zielgruppe zu.



Das vielfältige Leistungsspektrum reicht dabei von staatlich geförderten Arbeitgeberzuwendungen in Form von Essensgutscheinen und Gutscheinkarten bis hin zu zielgruppen- und branchenspezifischen Incentivierungsmaßnahmen für Kunden und Vertriebspartner. Edenred betreut in Deutschland über 13.500 Kunden und bietet rund einer Million Arbeitnehmern mit seinen Gutscheinen und Guthabenkarten ein Netzwerk von mehr als 54.000 Handelspartnern. Mit diesen Services gelingt es Edenred die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu stärken, die Kosten in den Unternehmen zu optimieren und den Umsatz der angeschlossenen Händler zu steigern.



Das Unternehmen ist in Deutschland bereits seit 1974 vertreten und beschäftigt an den Standorten München, Berlin, Hamburg und Wiesbaden über 100 Mitarbeiter aus neun verschiedenen Nationen. Die Führungspositionen sind zu 50 Prozent mit Frauen besetzt. Edenred Deutschland findet 2017 zum vierten Mal in Folge Aufnahme in die Top 100-Arbeitgeber Deutschlands und erhält zum dritten Mal das Qualitätssiegel "Bayerns Beste Arbeitgeber" - beides Auszeichnungen des Great Place to Work® Institutes. Edenred ist Logib-D geprüft (Lohngleichheit der Geschlechter) und hat sich den Werten der "Charta der Vielfalt" verschrieben.



www.edenred.de

Folge Edenred Deutschland auf Twitter: @Edenred_D

«EDENRED ENTWICKELT IATA EASYPAY IN MEHR ALS 70 LÄNDERN»

Claudius-Keller-Str. 3c81669 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0) 89 558915 - 306Barbara Gschwendtner-MatheMaisberger GmbHClaudius-Keller-Str. 3c81669 Münchenedenred@maisberger.com+49 (0)89 419599 - 53Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung