Erreichen Sie neue Zielgruppen, begeisterte Gäste und profitieren Sie sicher vom viralen Nutzen dieser neuen Technologie.TAROX 360 – Innovation Lab der TAROX AG, einer des größten deutschen IT-Hersteller, und Connectlounge - Start-Up aus NRW und Gewinner des Technologiepreises „Techboost" 2017 der Deutschen Telekom - machen virtuelles Erleben Ihres Hotels möglich.Als Experte im Bereich künstliche Intelligenz für Bild und Video hat Connectlounge eine Technologie entwickelt mit der Sie erlebbare 360°-Videos in High-Definition-Qualität mit perfekter Web-Performance und ohne Nutzung von Drittanbietern auf ihrer Website Integrieren können - so behalten Sie volle Kontrolle und den Kunden: Bei sich.Faszinieren Sie Ihre Gäste mit einem interaktiven, erlebbaren 360°-Hotel-Rundgang. Schnell, stabil und zuverlässig auf allen mobilen Geräten, Desktops, Laptops und VR-Headsets.Was haben Sie davon?• Ihr Kunde erhält erlebbare Eindrücke Ihres Hotels. Das sorgt für mehr Buchungen und weniger Storno.• Sie schaffen ein interaktives Kundenerlebnis und überzeugen so all jene die noch nicht bei Ihnen waren• Sie nutzen die Vorteile eines innovativen Vertriebskanals mit viralem Zusatznutzen (Social Media).Werbung geht somit künftig einfacher und effizienter und wird: Wirksamer.• Sie steigern Ihr Image und erschaffen noch mehr Empfehlungen – von dieser Technologie sprechen die Kunden.TAROX 360, als Anbieter dieser Technologie, hat zusammen mit Connectlounge ein einmaliges Angebot für alle „Mitglieder der Touristiklounge“ erstellt: Sie erhalten den 360°-Web-Player im ersten Monat gratis.Generieren sie einen echten „Wow-Effekt“, erzeugen Sie noch mehr Buchungen: Starten Sie Ihr erstes Virtual Reality-Projekt!Mehr Informationen, Kontaktdaten und Preismodelle finden Sie unter www.tarox360.de



Bildinformation: Ihr Hotel erleben - einfach und überall - mit Virtual Reality