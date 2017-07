Gondelfahrt in Venedig- Trennung mit Niveau

(fair-NEWS)

Trennungen sind meistens schmerzhaft. In Zeiten von Whatsapp, SMS und facebook werden sie manchmal ziemlich stillos vollzogen. Das muss doch nicht sein!Fast jede/r hat schon die Erfahrung gemacht, dass es für eine Trennung nie den richtigen Moment, die richtige Zeit (Weihnachten?), den richtigen Ort gibt. Also schiebt man die längst fällige Trennung vor sich her und leidet still weiter.Nachdem die angebotenen Heiratsanträge von Ute Mathews in Venedig der Renner geworden sind, hat sie sich Gedanken über eine stilvolle Trennung gemacht.Was bietet sich mehr an, als eine letzte gemeinsame Reise, eine romantische Gondelfahrt - ggf. mit einem Gläschen Prosecco - und einem Transparent an einer Brücke, das viele unangenehme Worte erspart? Der Liebste/ die Liebste möchte nach Venedig, aber dir ist schon längst die Lust an Romantik vergangen? Der Mann an deiner Seite betrügt und hintergeht dich und denkt, du merkst es nicht?Schütte ihm keine Kressesamen in sein Cabriolet oder auf seine Lieblingscouch, schicke ihm keine tausend SMS und beschimpfe ihn, mache ihn nicht per fb lächerlich! Es geht viel besser:Buche eine Reise nach Venedig, lasse ihn bezahlen. Natürlich alles im Voraus: Den Flug, das Hotel, lecker Essen, usw. Und du buchst die passende Gondelfahrt bei Ute Mathews.Du hast außerdem vorgesorgt und für die letzte Nacht vor deiner Abreise hast du dir ein anderes Hotelzimmer gebucht. Ihr verbringt wundervolle Tage in Venedig, schlendert durch die Gassen, geht in ein tolles Restaurant. Für den letzten Tag hast du ihm eine Überraschung angekündigt.Dann gehst du mit deinem (Noch-) Schatz zur Gondelanlegestelle, wo Ute Mathews euch freundlich begrüßt. Alles ist vorbereitet. Du besteigst mit ihm die Gondel, er freut sich sehr über deine goldige Idee und ist völlig entspannt.Langsam gleitet die Gondel durch die Kanäle, die Sonne scheint, du freust dich auf die nächste Kurve, um die die Gondel fährt.Jetzt holst du den Prosecco hervor, schenkst euch ein Gläschen (Plastik!) ein und lächelst selig.Nun lenkt der Gondoliere um die Ecke und deine spezielle Brücke ist zu sehen. Daran hängt ein Transparent. Noch kann dein Schatz den Text nicht genau lesen, aber wenn du es mit seinem Namen gewählt hast, weiß er schon, dass die Überraschung ihm und ihm ganz alleine gilt.Jetzt wird der Text deutlich:„Peter (oder wie immer er heißt, was du auch bald vergessen haben wirst),es reicht. Unsere Wege trennen sich jetzt. Deine …...“Er wird einen ordentlichen Schluck aus seinem Becher nehmen, dich ungläubig ansehen. Das hält Ute Mathews in scharfen Fotos fest, denn sie hat sich hinter dem Transparent versteckt. Solche Fotos dürften einmalig sein, wer hat schon den Fotografen bei der Trennung dabei? Stell dir jetzt vor, wie du später mit deinen Freundinnen darüber lachen wirst!Die Gondelfahrt dauert noch ein Weilchen, deswegen hast du ja auch die große Flasche Prosecco dabei. Wenn dein Liebster allerdings unberechenbar sein sollte, wählt Ute Mathews eine andere Brücke, die dichter am Ziel ist. Dort kann nicht mehr viel passieren, denn dein Schatz wird sich nicht die Blöße geben wollen, vor vielen Touristen, den Gondoliere und den meistens patroullierenden Carabiniere auszurasten.Nun steigst du aus der Gondel und das Thema ist erledigt. Vielleicht seht ihr euch noch auf dem Rückflug, aber das ist auch schnell vorbei. Da du alles von langer Hand geplant hast, holen dich deine Freundinnen und/oder deine Familie vom Flughafen ab und ihr feiert deine neue Freiheit.Ach, es geht natürlich auch anders herum. Buchen dürfen alle, Männer und Frauen.Bis bald in Venedig, Ute Mathews www.venedig-info.com Agentur:



Bildinformation: Trennung mit Stil in Venedig