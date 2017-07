Sales-Lentz optimiert Planung und Disposition mit IVU.suite

(fair-NEWS)

Berlin/Bascharage, 26. Juli 2017 – Sales-Lentz, eines der größten Verkehrsunternehmen Luxemburgs, plant und disponiert seit Beginn des Jahres mit der IVU.suite. Dank seines leistungsfähigen Optimierungskerns sorgt das Standardsystem der Berliner IVU Traffic Technologies für einen effizienten und ressourcenschonenden Einsatz von Fahrzeugen und Personal.Mit rund 260 Fahrzeugen und 400 Fahrdienstmitarbeitern betreibt Sales-Lentz 120 Linien im RGTR-Netz, darunter auch Verbindungen nach Belgien und Frankreich. Daneben führt das Unternehmen auch Auftragsfahrten wie Schüler- und Werksverkehre, Anmietfahrten, Katalog- und Gruppenreisen oder Late Night Bus-Dienste durch. Um die Dienste der Fahrer im Linienverkehr mit den separaten, teils mehrtägigen Auftragsfahrten besser abzustimmen, führte Sales-Lentz die Planungs- und Dispositionsmodule der IVU.suite ein.Das Standardsystem der IVU verfügt über eine Integrierte Dienst- und Umlaufplanung. Damit lassen sich Fahrzeugumläufe mit den Pausen- und Ablösezeiten der Fahrer synchronisieren. Das vermeidet Konflikte und ermöglicht es, Busse besser auszulasten und ausgeglichenere Dienstpläne für das Fahrpersonal zu erstellen. Eine Schnittstelle in IVU.suite stellt den einfachen Import der Daten aus dem externen Planungssystem für Auftragsfahrten sicher, so dass die Planer von Sales-Lentz diese Fahrten sofort in die regulären Dienstpläne einbetten können.Der erste Betriebshof nahm Anfang des Jahres die Arbeit mit dem neuen System auf. Seit Ende Februar sind alle sechs Betriebshöfe von Sales-Lentz auf die IVU-Lösung migriert. „Die sehr unterschiedlichen Dienstpläne für Auftragsfahrten und Linienfahrten waren lange eine große Herausforderung für die Disponenten ebenso wie für die Fahrerinnen und Fahrer“, sagt Wolfgang Schroeder, Geschäftsführer von Sales-Lentz. „Mit der IVU.suite können wir beides in einem System verarbeiten. Das erleichtert die Planung deutlich – und unsere Mitarbeiter profitieren von besseren Diensten.“Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender von IVU Traffic Technologies, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass sich Sales-Lentz für die IVU.suite entschieden hat. Luxemburg ist einer der Kernmärkte für die IVU und wir sind stolz darauf, nun auch mit dem größten privaten Verkehrsunternehmen des Landes zusammenzuarbeiten.“ Zu den Kunden der IVU in Luxemburg zählen unter anderem bereits die Luxemburger Stadtverkehrsbetriebe AVL, der Verkehrsverbund TICE sowie die nationale Eisenbahngesellschaft CFL. In Kürze geht zudem die neue Luxemburger Straßenbahn Luxtram an den Start – ebenfalls geplant mit der IVU.suite.



Bildinformation: Sales-Lentz optimiert Planung und Disposition mit IVU.suite