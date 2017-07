Neuartiger Schutz vor Ransomware mit RansomSafe

(fair-NEWS)

Völklingen, 26. Juli 2017 - Ransomware ist eine lohnende Einnahmequelle für Cyber-Kriminelle. Im Mai 2017 hat die Ransomware WannaCry einen globalen Cyberangriff gestartet und es sind bisher mehr als 300.000 Unternehmen in 150 Ländern betroffen. Die Schäden sind bis heute noch nicht bezifferbar.Abhilfe schafft die neue Schutzsoftware RansomSafe. Diese läuft auf einem Windows Fileserver und behält die Dateiaktivitäten im Auge.RansomSafe verwendet dazu eine Kombination aus Honeypot-Dateien und File Screening, um die Existenz von Ransomware zu erkennen. RansomSafe fertigt zusätzlich Kopien von jeder Datei auf dem geschützten Fileserver an; bevor diese Datei modifiziert oder von einem Benutzer oder Prozess, inkl. Ransomware Prozesse, verschlüsselt wird. Damit ergibt sich eine sehr einfache Möglichkeit, geänderte Daten wiederherzustellen.RansomSafe schützt auch vor unbekannter RansomwareMit Hilfe von Honeypots wird die Ransomware des Angreifers dazu verleitet, die Dateien zu modifizieren. Somit erkennt Ransomsafe zuverlässig diesen Angriff, auch wenn es sich bis dahin um eine unbekannte Version von Ransomware handelt.Wenn Aktivitäten von Ransomware erkannt werden, wird der Benutzer, dessen Prozess die Dateien modifiziert, sofort gesperrt. Damit werden weitere Schäden verhindert. Der Administrator wird bei bedenklichen Aktivitäten auf dem mit RansomSafe geschützten Fileserver automatisch benachrichtigt und kann sofortige Maßnahmen ergreifen.RansomSafe ist in weniger als 10 Minuten installiert und konfiguriertMit RansomSafe sparen Unternehmen somit Zeit und Geld und können mit wenigen Klicks modifizierte Daten schnell wiederherstellen.Auf einem Windows Fileserver ergänzt RansomSafe ohne großen Aufwand die bereits vorhandenen Schutzmechanismen, wie Antivirenprogramme und kostet mit 599.00 Euro deutlich weniger als eine Lösegeldzahlung. Damit steht Unternehmen eine sichere und bezahlbare Lösung zur Verfügung, ohne einen großen Teil des Firmenvermögens an Cyber-Kriminelle zu verschwenden.Eine kostenlose 15-tägige Testversion ist verfügbar unter: https://www.protectcom.com/de/ransomware-schutz



Bildinformation: ProtectCom: Schutz vor Ransomware - RansomSafe