Batterieloser Funk-Lichtschalter: Funk-Wandtaster/Sender und Funk-Empfänger

Lichtschalter lassen sich überall bequem dank Funk-Technik nachrüsten! Einfach <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3101-funksteckdosen-thermostate-elektro-steuerung.shtml">Lichtschalter und Empfänger</a> von <a href="www.revolt.li/">revolt</a> an der gewünschten Stelle installieren - schon lässt sich die Beleuchtung aus bis zu 40 m Entfernung bedienen!Funktioniert durch Wände hindurch: Mit bis zu 40 m Reichweite steuert man beispielsweise das Flurlicht direkt vom Bett aus. Ideal auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.Empfängt Signale von bis zu 10 Schaltern: So können Licht & Co. von allen Bewohnern des Hauses ein- und ausgeschaltet werden! Ideal für Zimmer mit getrennten Betten, weitläufige Flure u.v.m.Batterien sparen: Dank kinetischer Energieversorgung wird der Schalter mit blossem Kippen mit den Fingern bedient. Gut für die Umwelt und den Geldbeutel!- Set bestehend aus Funk-Empfänger und batterielosem Funk-Ein/Aus-Schalter inklusive Montageplatte und Klebepad, sowie jeweils deutscher Anleitung- Ideal zum Nachrüsten von Lichtschaltern- Einfache InstallationFunk-Empfänger für batterielosen Funk-Ein/Aus-Schalter:- Funk-Frequenz: 433,92 MHz mit bis zu 40 m Reichweite zum Sender- Mit bis zu 10 Schaltern vernetzbar- Maximale Last: 2.200 Watt / 10 Ampere- Stromversorgung: 230 V (Direkt-Anschluss ans Haus-Stromnetz, Stromkabel nicht enthalten)- Masse: 67 x 32 x 27 mm, Gewicht: 30 gBatterieloser Funk-Ein/Aus-Schalter zur Wandinstallation:- Funk-Frequenz: 433,92 MHz mit bis zu 40 m Reichweite zum Empfänger- Sendeleistung: 1 mW- Mit bis zu 10 Empfängern vernetzbar- Hohe Schalt-Lebensdauer: über 200.000 Schaltungen- Klebepad: einfache Montage ohne Werkzeug- Stromversorgung: kinetische Energie per Kippschalter- Masse: 88 x 86 x 13 mm, Gewicht: 76 gPreis: CHF 49.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 119.95Bestell-Nr. ZX2804Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-ZX2804-3101.shtml?vid=016">batterielosen Funk-Lichtschalter</a>

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15'000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.PEARL Schweiz hat bereits über 250'000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel (BS), Egerkingen (SO), Pratteln (BL) und Spreitenbach (AG) können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.