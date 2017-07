Tripada® Gesundheitskurse jetzt auch online buchen

(fair-NEWS)

Die neue Webseite der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal erscheint nach längerer Überarbeitung in neuem Design. Unter <a href="www.tripada-wuppertal.de">www.tripada-wuppertal.de </a>können sich Interessierte über das lokale Angebot an Gesundheitskursen, Ausbildungen und Veranstaltungen in der Tripada Akademie, Hofaue 63 in Wuppertal informieren. Darüber hinaus ist es nun auch möglich, die Kurse und Veranstaltungen direkt online im "Kurs Shop" zu buchen. Die Kursübersicht mit einem aktuellen Stundenplan verhilft zur passenden Kursauswahl.Ab dem 28.08.17 starten neue Kurstermine für Tripada Yoga ®, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Tai Chi und Autogenes Training. Die Kurse zu den aktuellen Terminen können bereits online gebucht werden. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Die Förderhöhe von 50 - 100% ist von der jeweiligen Krankenkasse abhängig.Allgemeine Informationen über die Tripada Akademie als Ausbildungsstätte, über das Tripada® Franchise- und Lizenzsystem, sowie eine Partner - Suche zu Tripada® Kursanbietern in anderen Städten findet sich nun auf der überregionalen Webseite unter <a href="www.tripada.de">www.tripada.de</a>.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga