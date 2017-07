Facebook Link Post Bearbeitung in dirico.io möglich

(fair-NEWS) Koblenz, 25. Juli 2017. Am 18. Juli 2017 hat Facebook die Möglichkeit eingeschränkt, die Darstellung von Link Posts zu bearbeiten. Seitdem können nur noch ausgewählte Seitenbetreiber ihre Social-Media-Posts optimieren. Obwohl Facebook die Änderung bereits auf der Entwicklerkonferenz f8 angekündigt hat, waren Art und Umfang der Konsequenzen überraschend und haben in zahlreichen Unternehmen und Social-Media-Teams für Probleme gesorgt. Kunden der All-in-one-Software dirico.io haben seit dem 25. Juli 2017 wieder Einfluss auf die Darstellung ihrer Link Posts.



Was ist ein Link Post?



Link Posts sind ein häufig genutzter Inhaltstyp auf Facebook. Wenn ein Facebook-Seitenbetreiber einen Inhalt der Webseite oder Blogbeitrag auf seiner Seite teilen will, kann er einfach die URL in die Nachricht kopieren und diese auf seiner Facebook-Seite posten. Facebook generiert eine Linkvorschau, die sich automatisch den Titel, die Beschreibung und ein passendes Bild von der Webseite oder dem Blog zieht. Wenn diese Vorschau nicht den Vorstellungen des Seitenbetreibers entspricht, konnte er sie in der Vergangenheit problemlos seinen Vorstellungen anpassen. Das ist jetzt nicht mehr möglich.



Warum sollten Seitenbetreiber Link Posts bearbeiten?



Gründe für die Anpassung eines Link Posts gibt es einige. Es kann sich zum Beispiel um eine Performance-Optimierung handeln, in der Texte und Bilder für eine verkürzte Darstellung im Facebook Newsfeed optimiert werden.



Es kann aber auch vorkommen, dass die Webseite oder der Blog nicht für die „Open Graph“-Schnittstelle von Facebook optimiert sind und die Darstellung deshalb fehlerhaft ist. In diesem Fall ist eine Anpassung des Link Posts unabdingbar.



Diese Möglichkeiten hat Facebook eingeschränkt



Facebook hat die Möglichkeit eingeschränkt die Metadaten eines Link Posts zu bearbeiten. Das bedeutet Titel, Beschreibungstext und Bild sind nicht mehr veränderbar. Wenn die Linkvorschau fehlerhaft dargestellt wird, ist der Seitenbetreiber erst einmal hilflos und muss seine Webseite für die „Open Graph“-Schnittstelle optimieren.



Ausgenommen sind ausgewählte Medienseiten, denen nun die Option „Link Ownership“ zur Verfügung steht. Dafür müssen allerdings Facebook Pixel auf den Webseiten integriert werden. Was nicht unmittelbar umsetzbar ist und für viele Unternehmen datenschutzrechtliche Probleme aufwirft.



Facebook sagt mit dem Update Fake News den Kampf an



Grund für die Entscheidung von Facebook ist der rasante Anstieg von Fake News auf dem sozialen Netzwerk. Die Restriktion soll die Verbreitung solcher Falschmeldungen auf der Plattform stoppen. Unglücklicherweise betrifft die Änderung aber nicht nur die schwarzen Schafe, sondern alle Facebook Seitenbetreiber.



Mit der Social-Media-Software dirico.io ist die Anpassung von Link Posts möglich



Um Unternehmen zu unterstützen, die bisher auf das Bearbeiten ihrer Funktion angewiesen waren, haben wir innerhalb kürzester Zeit eine Lösung entwickelt, mit der das Bearbeiten der Darstellung von Link Posts weiterhin möglich ist.



Natürlich distanziert sich dirico.io von der Erstellung und Verbreitung von Fake News in jeglicher Form. Die Funktion steht nur ausgewählten Kunden zur Verfügung, die ein seriöses Interesse verfolgen. Jeder dieser Kunden von dirico.io kann diese Funktion bei der Kreation seiner Inhalte ab dem 25. Juli 2017 nutzen.