Übersetzer bieten Übersetzungen für Unternehmen und Privatpersonen für den Raum Stuttgart, Tübingen, Reutlingen und bundesweit an

(fair-NEWS) In Zeiten des Internets finden sich online Hilfestellungen für die unterschiedlichsten Bereiche. Dort können Einkäufe getätigt werden, man kann sich über die Nachrichten und das Wetter informieren oder mit anderen Leuten kommunizieren. Beim Kommunizieren bietet das Internet noch eine weitere Hilfe als das Bereitstellen von Kommunikationsplattformen an sich: elektronische Übersetzungsprogramme.



Die meisten Menschen werden bei einem fremdsprachigen Wort, das sie nicht kannten, wohl schon einmal einen Onlineübersetzer benutzt haben. Diese Programme funktionieren sehr schnell und unkompliziert, man gibt die zu übersetzenden Sätze einfach ein und schon werden sie übersetzt, innerhalb von Sekunden hat man eine Übersetzung. Nun könnte die Frage gestellt werden, warum es dann noch professionelle Übersetzungsbüros gibt, und stetig weitere gegründet werden, wenn doch jeder kostenlos und schnell im Internet Übersetzungen anfertigen lassen kann. Dazu ein kleines Beispiel aus der Übersetzung der Bedienungsanleitung eines Mobiltelefons:"Stellen Sie die Gerte des Singweisen Griffes Zur EINSTELLUNG. Eine nette Singweise wird verbeugen den anderen Teil auf denn Telephon von h?render Yhrer geheimer Unterredung. Stellen Sie die Gerte des Singweisengriffers zwr?ck. Zur AUS-Stellung zu nehmen die Telephonunterredung zur?ck."



Diese Übersetzung veranlasst wohl zunächst zum Schmunzeln. Dass hier überhaupt der Versuch einer Übersetzung gemacht wurde, ist schon einmal positiv zu bewerten, bei der Verständlichkeit hingegen hapert es. Oder, um es noch klarer zu sagen: Man hat keine Ahnung, was gemeint ist.



Da die meisten Menschen mit einem Mobiltelefon ohne Bedienungsanleitung umgehen können, wird hier wahrscheinlich kein großer Schaden durch die unverständliche Übersetzung entstehen. Anders ist es, wenn komplexere Produkte oder zum Beispiel Texte zu Medikamenten übersetzt werden. Das Internet bietet unterschiedliche Übersetzungsprogramme an, die übrigens nie identisch übersetzen, denn sie sind nicht identisch programmiert. Für den Privatbereich, einzelne Worte oder Sätze in unkritischen Situationen sind diese Programme eine große Hilfe und sollten auch genau dann genutzt werden. Wenn man in kleinem, privaten Rahmen eine Idee davon bekommen möchte, was in der fremden Sprache gemeint ist, bieten sich genau diese Programme als Unterstützung zum Übersetzen an.



Um zurück zu kommen, auf die eingangs gestellte Frage, warum man noch professionelle Übersetzungsbüros braucht, sei Folgendes erläutert: Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen kommen in Situationen – und das gar nicht selten – in denen die benötigte Übersetzung keinen Fehler haben darf. Situationen, in denen höchste Qualität von Sprache und Duktus bei der Übersetzung verlangt wird. Welche Situationen können das sein? Privatpersonen benötigen häufig die Übersetzung rechtsverbindlicher Dokumente, so zum Beispiel von Heiratsurkunden oder Zeugnissen. Wenn bei der Übersetzung ein Fehler geschieht, kann das für den Betroffenen weitreichende Folgen haben. Unternehmen, die im internationalen Umfeld aktiv sind, müssen beispielsweise juristische Verträge übersetzen lassen. Geschieht dabei ein Fehler, sind die rechtlichen Folgen kaum absehbar. Genauso, wenn bei der Übersetzung der Betriebsanleitung für ein medizinisches Gerät, beispielsweise ein Röntgengerät, ein Fehler passiert; das kann schwere Folgen für Patienten und Unternehmen haben. Man könnte an dieser Stelle unzählige weiterer Beispiele nennen, in denen die absolute Fehlerfreiheit einer Übersetzung oberste Priorität hat.



Auch in Tübingen, Reutlingen und Stuttgart finden sich professionelle Büros für Übersetzungen, die genau diese wichtigen Arbeiten übernehmen. Eines davon ist GTBS, German Translation Business Service, mit Hauptsitz in Tübingen. GTBS verfügt über ein sehr großes Netzwerk an Übersetzern, so dass in jede Amtssprache der Welt übersetzt werden kann. Selbstverständlich ist dabei, dass GTBS sowohl nach der allgemeinen Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert wurde, als auch und vor allem nach der Norm DIN EN ISO 17100, die nach einem langen Prüfprozess bestätigt, dass das Unternehmen auf höchstem Qualitätsniveau arbeitet, speziell im Bereich von Übersetzungen und Dolmetscheraufträgen. Hier werden nicht nur Übersetzer mit langjähriger Erfahrung eingesetzt, sondern es wird zudem nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet, so dass jede Übersetzung noch einmal von einem unabhängigen Übersetzer geprüft wird.



Sowohl für Privatpersonen als auch für Kunden aus allen Branchen, wie zum Beispiel Medizintechnik, Recht, Wirtschaft oder IT sind diese Voraussetzungen wichtig, wenn sie Übersetzungen in Auftrag geben.



Häufig geht es bei einer Übersetzung nicht allein um das Übersetzen von Worten und Sätzen, sondern auch um Fragen des Layouts, beispielsweise bei der Übersetzung einer Homepage. Texte verändern nämlich ihre Länge, wenn sie in andere Sprachen gebracht werden. Mit diesen zusätzlichen Herausforderungen ist man bei einem professionellen Übersetzungsbüro sehr gut aufgehoben, denn dort ist man erfahren und routiniert im Umgang mit jeder Detailfrage.



Bei GTBS in Tübingen arbeitet man zudem nach Festpreisen, das macht die Kalkulation für die Kunden leicht und transparent.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Internetseiten oder Apps, die man zum Übersetzen nutzt, eine große Hilfe im kleinen Bereich sind, nämlich dann, wenn es um kurze Übersetzungen geht, die keine große Relevanz haben. Sobald allerdings relevantere Texte übersetzt werden müssen, komplexere Formate und Präsentationen auch in anderen Ländern zu hundert Prozent verständlich sein müssen und dem Ausgangstext wirklich entsprechen müssen, dann sollte man sich vertrauensvoll an ein professionelles Übersetzungsbüro wenden. Dort ist man gut aufgehoben, damit aus der Übersetzung keine böse Überraschung wird.