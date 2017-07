Psychologische Erste Hilfe am Arbeitsplatz – Sofortmaßnahmen um langfristigen Belastungen vorzubeugen

(fair-NEWS)

In den letzten Jahren wird immer häufiger von steigender Aggression und Gewaltbereitschaft an Arbeitsplätzen (Unternehmen, Behörden, Krankenhäusern, etc.) berichtet. Eskalationen & Notfälle setzen körperliche & psychische Prozesse in Gang, die zu langfristigen Belastungen oder gar einer posttraumatischen Reaktion führen können. Besteht das Risiko Eskalationen am Arbeitsplatz ausgesetzt zu sein, muss der Arbeitgeber Abhilfe schaffen. Die Psychologische Erste Hilfe setzt genau hier an. Die wenigsten Beschäftigten wissen, dass Sie auch bei psychischen Schäden durch bedrohliche Ereignisse am Arbeitsplatz versichert sind. In der Zeitschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV – Arbeitsschutz 3/2017 ist ein Beitrag zum Thema Psychologische Erste Hilfe von Dipl. Psychologin Karoline Roshdi erschienen, welcher die wichtigsten Informationen zum Thema aufzeigt.In Pfungstadt (Darmstadt) findet vom 14.-15.11.2017 das Seminar „Psychologische Erste Hilfe – Ausbildung zur Psychologischen Erstbetreuerin / zum Psychologischen Erstbetreuer in Organisationen“ statt. Die Ausbildung wird von Dipl. Psychologin Karoline Roshdi durchgeführt.Detaillierte Informationen über das Seminar erhalten Interessierte bei Forensische Psychologie – Beratung & Fortbildung (Email: info@karoline-roshdi.com oder auf der Webseite: www.forenische-psychologie-beratung.com



Bildinformation: K. Roshdi