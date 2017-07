Madame Missou : GABAL präsentiert neue Buchreihe

(fair-NEWS)

(Offenbach) Im September 2017 veröffentlicht GABAL die ersten sechs Titel von "Madame Missou" und erschließt sich damit neues Terrain: Denn die Reihe ist vom GABAL Verlag, der auf persönliche und berufliche Weiterbildung spezialisiert ist, als Ratgeber zum Verschenken angelegt und richtet sich an eine überwiegend weibliche Zielgruppe. Die kleinen, liebevoll illustrierten Bücher widmen sich auf sympathische Weise den Herausforderungen, denen frau sich tagtäglich stellt: Ob es an Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, guter Laune oder Schlagfertigkeit mangelt oder um die alltäglichen Probleme mit dem Aufräumen geht - Madame Missou weiß Rat und präsentiert ihren Leserinnen die besten Tipps und Tricks für alle Lebenslagen. Denn als Autorin, Inhaberin eines kleinen Cafes, darüber hinaus Mutter, Freundin und Ehefrau steht sie mit beiden Beinen im Leben und ist immer up to date.Der Name "Madame Missou" dürfte der ein oder anderen E-Book-Leserin nicht unbekannt sein: GABAL sicherte sich die Rechte an der gleichnamigen Reihe, stellte sie aber komplett neu auf - mit überarbeitetem Text und einer aufwendigen Gestaltung, der eine Konzeption als Ratgeber, Workbook und Geschenkbuch zugrunde liegt. Während die Reihe vorher nur als E-Book und damit ausschließlich online erhältlich war, richtet sich GABAL mit seiner "Madame Missou" zunächst an den Handel. Selbstverständlich wird "Madame Missou" auch als E-Book erhältlich sein.Ursula Rosengart, Geschäftsführerin des Offenbacher Verlags, dazu: "Wir freuen uns, dass die Zeit des Austauschs mit dem Buchhandel sowie mit Arbeitsgruppen in unserem Hause Früchte getragen hat und Madame Missou im Herbst in die Läden einziehen wird. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser aufwendig gestalteten Geschenkbuchreihe, die gleichzeitig auch Ratgeber ist und sich auf lockere und sympathische Weise sowohl den alltäglichen Herausforderungen der Frau als auch Weiterbildungsthemen widmet, den Nerv der Zeit getroffen haben."Für die Reihe wird es ab Mitte September auch eine Kooperation mit der Zeitschrift "freundin" geben. Madame Missou wird in den Expertenkreis der Frauenzeitschrift aufgenommen. Außerdem sind für die Leserinnen Leseproben, Verlosungen und vieles mehr geplant. Auf ihrem Blog und ihrem Facebook-Account wird sich Madame Missou regelmäßig selbst bei ihren Fans zu aktuellen Themen zu Wort melden. Die Hardcover-Bände sind zweifarbig gedruckt, in den Abmessungen 16,5 x 12,0 cm erhältlich und umfassen etwa 100 Seiten. Der Preis liegt bei 14 Euro, für das E-Book bei 10,99 Euro. Besucher der Frankfurter Buchmesse haben vom 11. bis 15. Oktober 2017 die Gelegenheit, in Halle 3.1 am GABAL-Stand (D1) mehr über Madame Missou zu erfahren.Auf Wunsch senden wir Journalisten gerne vorab ein kostenloses Leseexemplar von "Madame Missou hat gute Laune" zu - zusammen mit einer Broschüre zu allen sechs Ratgebern, die im Herbst 2017 erscheinen.Weitere Informationen zu Madame Missou erhalten Sie auf www.madamemissou.de



Bildinformation: Madame Missou hat gute Laune