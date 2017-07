(fair-NEWS)

PowerFolder wird auch in diesem Jahr im September auf der Herbsttagung der Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung (ZKI) und auf der PITS 2017, dem Fachkongress für IT- und Cybersicherheit bei Bund, Ländern und Kommunen vor Ort sein. Treffen Sie Geschäftsführer Christian Sprajc, Senior Sales Executive Rolf Fellmann und weitere führende Köpfe der PowerFolder dal33t GmbH zu einem zwanglosen Erfahrungsaustausch, lassen sich auf den neuesten Stand der erfolgreichen File Sync&Share-Lösung PowerFolder bringen und erfahren Sie mehr über unsere zukünftigen Projekte. Damit wir uns auch ausreichend Zeit für Sie nehmen können, vereinbaren Sie am besten einen Termin - entweder telefonisch unter der (+49 2132/97 92 290) oder per Mail (contact@powerfolder.com).Die Herbsttagung der ZKI findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. September statt und wird ausgerichtet vom Rechenzentrum der Bundeswehr München; Veranstaltungsort ist die Universität der Bundeswehr München in München/Neubiberg. Themenschwerpunkt wird die Bedrohungslage der IT-Infrastruktur der Hochschulen sein - ein Thema, das natürlich auch PowerFolder am Herzen liegt, das an weit über 100 Universitäten und Hochschulen in Deutschland genutzt wird.Der Fachkongress PITS 2017 (Public-IT-Security), ein Verwaltungskongress der Behörden Spiegel-Gruppe, findet eine Woche später vom 12. und 13. September im Berliner Hotel Adlon statt. Themen werden unter anderem der Schutz der öffentlichen Infrastruktur und Netze, Cloud Computing, Digital Health und Backup-Strategien sein - ebenfalls Themen, in denen PowerFolder schon seit vielen Jahren sehr gut aufgestellt ist.



Bildinformation: Treffen Sie uns auf der ZKI-Herbst-Tagung 2017 und der PITS 2017