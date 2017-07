Die Mitgliederzahlen bei Haus & Grund gehen steil nach oben

(fair-NEWS)

Anlässlich der Jahreshauptversammlung vom 05.07.2017 konnte der 1. Vorsitzende Andre Jörns viele interessierte Haus und Grund Eigentümer begrüßen. Herr Jörns informierte die anwesenden Mitglieder über die Kooperationsvereinbarung mit Richter Baustoffe GmbH und Co. KGaA (Werkers Welt) und dem Hagebaumarkt. Durch die neu eingeführten Mitgliederkarten erhalten alle Haus und Grund Mitglieder dort 7 % Rabatt. Weiterhin wird der Mitgliederrabatt mit der Hagebau Kundenkarte verbundene Kundenrabatt in Höhe von 3 % ergänzt. Hierdurch können Mitglieder einen Rabatt in Höhe von insgesamt 10 % erhalten (ausgenommen sind Lebensmittel, Gas, Dienstleistungen, reduzierte Artikel sowie Katalogware).Nach den üblichen Tagesordnungspunkten berichtete der Verbandsjurist Martin Rathsack über Neuigkeiten aus dem Immobilienbereich. Herr Rathsack sprach die wichtigsten Neuerungen 2017 an. Zum einen gibt es Änderungen im Grundsteuerverfahren und in den kommunalen Abgabegesetzen in Bezug auf den Straßenbau. Das Thema Mietpreisbremse, welches auch aktuell immer wieder in den Medien erwähnt wird, legte der Verbandsjurist ebenfalls dar.Die Unterschiede sowie die Besonderheiten der einzelnen Mietverträge war eines der wichtigsten Themen des Abends. Herr Rathsack erläuterte die Paragraphen und gab weiterhin Informationen zu Bürgschaften Dritter beim Abschluss eines Mietvertrages.Der 2. Vorsitzende, Herr Dirk Janssen informierte die Mitglieder über die KFW-Förderung und deren Voraussetzungen.Der Haus & Grund Verein Fehmarn zählt in diesem Jahr bereits über 246 Mitglieder. Herr Jörns berichtete, dass auch einige junge Eigentümer dem Verein beigetreten sind. Für interessierte Hauseigentümer hält der Verein weitere für Sie wichtige Informationen in den Geschäftsräumen der Immobilien-Fuxx GmbH im Landkirchener Weg 1 bereit. Weiterhin findet in den Büroräumen von Immobilien-Fuxx jeden ersten Mittwoch im Monat die Verbandssprechstunde mit dem Verbandsjuristen, Martin Rathsack, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr statt. Telefonisch erhalten Sie ebenfalls gern Auskunft unter 04371 - 50 23 90.



Bildinformation: 2. Vorstizender D. Janssen, 1. Vorsitzender A. Jörns, Kassenwartin A. Neuwohner, Jurist M. Rathsack