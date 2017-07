A MUSICAL CHRISTMAS

(fair-NEWS)

Nach dem überragenden Erfolg der letzten Jahre auch 2017 wieder live in Deutschland!Stimmungsvolle Musik gehört zur Weihnachtszeit wie duftendes Gebäck, funkelnde Lichterpracht und knisterndes Kaminfeuer!Lassen Sie sich entführen in die Welt der großen Musicals. Genießen Sie die grandiosen, emotionalen Glanzlichter aus „Evita“, „Elisabeth“, „Cats“, „Phantom der Oper“ u.v.a., hinreißend inszeniert und exzellent dargeboten von einem überragenden Ensemble.In der zauberhaften Winter-Weihnachts-Kulisse erklingen anschließend die schönsten Weihnachtslieder der Welt. „Jingle Bells“, „O Du Fröhliche“, „White Christmas“, „Stille Nacht“, „Feliz Navidad“, „Oh Tannenbaum“ - gefühlvoll, charmant und mitreißend vorgetragen - laden zum Mitsingen ein.Freuen Sie sich auf eine grandiose Musik-Produktion, besetzt mit internationalen Starsolisten/innen. Selbstverständlich komplett LIVE gesungen.Lassen Sie sich verzaubern und auf die „schönste Zeit des Jahres“ einstimmen.VIP-ArrangementsIn jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur Verfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).Diese beinhalten:Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de , Tel. 0365 - 54 81 83-0Ermäßigungen!Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je TicketGruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je TicketTermine:*Baden-Württemberg15.12.2017 Mannheim Congress Center Rosengarten - MozartsaalBayern24.11.2017 Rothenburg o.d. Tauber Reichsstadthalle14.12.2017 Bad Neustadt StadthalleBerlin27.11.2017 Berlin TempodromBrandenburg20.12.2017 Neuenhagen bei Berlin Bürgerhaus21.12.2017 Rheinsberg Siegfried-Matthus-Arena22.12.2017 Prenzlau UckerseehalleBremen29.11.2017 Bremen Musical TheaterHessen08.12.2017 Borken Parkhotel12.12.2017 Eschwege Stadthalle13.12.2017 Rödermark KulturhalleMecklenburg-Vorpommern01.12.2017 Rostock Stadthalle ClubBühne19.12.2017 Neubrandenburg KonzertkircheNiedersachsen28.11.2017 Uelzen Theater an der Ilmenau30.11.2017 Stade Stadeum10.12.2017 Peine Stadttheater17.12.2017 Salzgitter Aula des Gymnasiums Salzgitter-BadNordrhein-Westfalen05.12.2017 Paderborn Paderhalle06.12.2017 Unna Stadthalle07.12.2017 Iserlohn ParktheaterSchleswig-Holstein03.12.2017 Rendsburg Festsaal der WaldorfschuleThüringen25.11.2017 Arnstadt Stadthalle09.12.2017 Nordhausen Wiedigsburghalle*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten; Termine teilweise noch nicht im Vorverkauf



Bildinformation: Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder der Welt