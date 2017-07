Frankreich auf der Fakuma: besonders bei fortgeschrittenen Werkstoffen ganz vorn

(fair-NEWS)

26 Unternehmen aus verschiedenen Bereichen vertreten die französische Kunststoffindustrie auf dem Branchentreff in Friedrichshafen Frankreich ist ein wichtiger Akteur in der Kunststoffindustrie. Sieben Prozent aller Patente weltweit stammen aus Frankreich (1.600 in den letzten fünf Jahren). Fakuma ist daher ein wichtiger Treffpunkt für Entscheider und Branchenfachleute und somit die perfekte Gelegenheit für die französischen Aussteller, dem Publikum ihre Innovationen vorzustellen.Der Umsatz der französischen Kunststoffindustrie (Kunststoffverarbeitung, Recycling, Werkzeuge und Formen, Werksstoffe) beträgt 63,6 Mrd. EUR. Frankreich belegt hinter Deutschland Rang 2 in Europa und Rang 6 weltweit mit einem Marktanteil von 3,4 Prozent. Innovationskraft Ein wesentlicher Vorteil der französischen Kunststoffindustrie ist ihre Innovationskraft, die sich sowohl bei Produkten und Materialien als auch bei den Anlagen und Werkzeugen zeigt. 7.600 Beschäftigte arbeiten im Bereich R&D. Wie wichtig dieses Segment ist, unterstreicht diese Zahl: 636 Mrd. EUR wurden allein 2016 in Forschung und Entwicklung investiert. Kunst- und Verbundstoffe sind wichtige Bestandteile der Produkte von morgen in allen Bereichen der Industrie: Gesundheitswesen, Bauindustrie, Transportwesen, Elektronik, Verpackungs- oder Lebensmittelindustrie, um nur einige zu nennen. In dieser Hinsicht hat die Kunststoffindustrie eine strategische Bedeutung für die französische Industrie.InternationalisierungDie französischen Unternehmen haben die Nase insbesondere bei den neuen Kunststoffen und Verarbeitungsverfahren vorn. Die so genannten „fortgeschrittenen“ Werkstoffe (hauptsächlich Verbundwerkstoffe, technische Textilien und Kunststoffe) bieten tendenziell einen sehr hohen Mehrwert und stellen so eine Möglichkeit für die französischen Hersteller dar, sich von den Produktionen der Schwellenländer zu differenzieren. Die Exporte von Kunststofferzeugnissen beliefen sich in 2016 auf 7,7 Mrd. Euro. 30 Prozent der französischen Kleinstunternehmen und mehr als 50 Prozent der Unternehmen mit einem Umsatz von über einer Million Euro sind im Export tätig.WettbewerbsvorteileDie Innovationen der französischen Unternehmen betreffen insbesondere die Bereiche Smart Plastics, „Plastronik“, leitende Kunststoffe, Kunststoffe mit Formgedächtnis, sensorische Kunststoffe, Biokunststoffe, Silver Economy, vernetzte Objekte, Rückverfolgbarkeit, medizinische Implantate, smarte Verpackungen, Straßeninfrastrukturen (Geotextilien), Energie- und Datenspeicherung, alternative Materialien und Nanowerkstoffe. Sie bieten Wettbewerbsvorteile durch ein geringeres Gewicht, eine höhere Beständigkeit sowie neue Funktionen.Schlüsseldaten der französischen Kunststoffindustrie in 2016Kunststoffverarbeitung:Umsatz: 29,7 Mrd. EUR, 3.350 Unternehmen, 125.000 BeschäftigteKunststoffe (Kunststoffverarbeitung, Recycling, Werkzeuge und Formen, Werkstoffe):Umsatz: 63,6 Mrd. EUR, 4.790 Unternehmen, 228.000 BeschäftigteTypologie/Profil:- Durchschnittliche Unternehmensgröße: 8,9 Mio. EUR und 37,3 Beschäftigte- Marktsegmente (wertmäßiger Anteil in Prozent): Lebensmittelindustrie 19, Automobilindustrie 18, Hoch- und Tiefbau 12, Elektrizität/Elektronik 10 und Medizin 10 Prozent.Ein sehr hohes, weltweit anerkanntes technisches Niveau: - Im Zeitraum 2010/2014 wurden 443 Doktorarbeiten zum Thema Polymere und Verbundwerkstoffe von Franzosen veröffentlicht. Journalisten und Besucher können die französischen Unternehmen vom 17. bis 21. Oktober auf dem französischen Pavillon in den Hallen A4 und A7 treffen.Folgende Unternehmen stellen ihre Produkte auf dem französischen Gemeinschaftsstand aus: Hall A4 : ADDIPLAST Hall A7 : ANNECY TECHNOLOGY APPLY CARBONAXFILBOUDIN SAS CEMA CGTEC CURTIL DUBOSSONDUTHEL MAINTENANCE MOULES EMI ERMO FPSA FRANCEM GMP KANTEMIR KOMAX MORA NATUREPLAST PLASTIPOLIS (Wettbewerbscluster)PROCOTEX SECO INDUSTRIES SST TECMAPLAST VP PLAST ZERO-D Außerhalb des französischen Pavillons stellen weitere Partner aus, die eng mit Business France zusammenarbeiten: ARKEMA (Stand B2-B312)PLASTISUD (Stand B3-3217)SISE (Stand A4-4103)SMP (Stand A7-7302)Agentur:



Bildinformation: Business France, die Agentur für internationale Unternehmensentwicklung, organisiert erneut einen Gemeinschaftsstand auf der Fakuma (Quelle: Business France)