BIRCO wird 90: Jubiläum mit großer Kundenaktion

Baden-Baden, Juli 2017Seit dem Jahr 1927 besteht die BIRCO GmbH mit Sitz in Baden-Baden. Über viele Jahrzehnte hinweg gestaltet BIRCO nun schon Produkte im Umgang mit Niederschlagswasser.Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums ruft BIRCO seine Kunden zu einer großen Mitmach-Aktion auf. Sie können ihre Projektbilder mit BIRCO-Produkten einsenden - und BIRCO veröffentlicht diese mit dem entsprechenden Firmennamen und Kontaktinformationen auf der BIRCO-Homepage und auf den Social Media-Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram. So können Galabaubetriebe, Bauunternehmer und Planer kostenlose Werbung nutzen. Die Einsendenden erklären, dass sie die Urheber der Fotos sind und halten BIRCO von Rechten Dritter frei.Bildmaterial bitte via E-Mail oder Post an: Michael Neukirchen, m.neukirchen@birco.de, Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden.



Bildinformation: BIRCO feiert sein 90-jähriges Bestehen. (Bildquelle: BIRCO)