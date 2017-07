Die Lernprogramme von www.e-university.ch

(fair-NEWS)

Zu jeder bestandenen Fahrprüfung gehört natürlich ein Theorie-Teil. Auf diesen bereitet man sich in der Fahrschule genau vor. Unterstützend gibt es die Webseite www.e-university.ch , auf der man für die Auto Theorieprüfung im Internet üben kann. Dazu findet man eine Auslistung der Prüfungsfragen für die Autoprüfung Theorie und eine App - e.driver - zum online Trainieren. Wenn man die App nicht herunterladen möchte oder kein Speicherplatz auf dem Gerät hat, hat man auch die Möglichkeit im Web zu lernen.Neben den Prüfungsfragen, kann man auch das wirkliche Autofahren üben. Dies erfolgt mit einer 3D-Fahrsimulation, die man sich auf dieser Seite downloaden kann. Die Demo-Version zum Testen ist kostenfrei. Wenn die Simulation einen überzeugt, sollte man sich im Anschluss die Version kaufen und auf CD zuschicken lassen.Auf der Webseite kann man auch für die LKW Prüfung lernen. Die Testfragen sind sehr ähnlich zu den Fragen in der Lastwagen Prüfung und die Antworten werden ausführlich für die Testperson erläutert. Dadurch schult man nicht das bloße Auswendiglernen, sondern beginnt die Antworten wirklich zu verstehen. Abgedeckt sind neben den Prüfungen für LKW´s auch Busse inklusive Anhänger. Das umschreibt die Kategorien C, CE, C1, D, DE, D1 und die CZV Prüfung. Die Lastwagen Prüfungen sind im Menü auf der Seite www.e-university.ch unter E.DRIVER TRUCK zu finden.Die Webseite mit dem Training beschränkt sich nicht nur auf Deutsch, sondern ist auch in Italienisch, Französisch und seit neustem auch in Englisch verfügbar. In jeder Sprache stehen 14 Theorielektionen und über 950 Prüfungsfragen zum Üben bereit. Diese Aufgaben und Fragen bereiten zielführend auf die Schweizer Theorieprüfung der Kategorien B, A1, A, M, F und G vor.Des Weiteren gilt das Lernprogramm dieser Seite als sehr besonders und einfach, weil zum ersten Mal die drei Fähigkeiten Hören, Sehen und praktische Anwendung in den Prüfungssimulationen abgedeckt werden. Die Webseite und das Lernen ist außerdem auch von mobilen Endgeräten möglich. Auch unterwegs kann man also mit dem Smartphone oder dem Tablet weiterlernen.Auf der Webseite www.e-university.ch gibt es außerdem ein Experten-Forum, in dem man alle aufkommenden Fragen stellen kann.