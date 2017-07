Human Centric Lighting interaktiv erleben

(fair-NEWS)

Hildesheim, 27. Juli 2017 – Das Konzept des Human Centric Lighting ist zentraler Bestandteil zahlreicher Lichtlösungen bei Glamox. Die Abstimmung der Lichttemperatur und –intensität auf den menschlichen Tageslicht-Rhythmus und seine Arbeitsabläufe kann für erhöhtes Wohlbefinden und bessere Konzentration sorgen und kommt so auch der Produktivität zugute. Auf der Webseite www.glamox.de bietet der norwegische Leuchtenhersteller nun ein interaktives Demo, das die möglichen Effekte und Unterschiede am Beispiel einer klassischen Büroumgebung anschaulich erlebbar macht.Hier kann man nachvollziehen, wie sich Lichtintensität und Farbtemperatur mit den einzelnen Arbeitstagphasen ändern. Vom warmweißen Licht zum entspannten Tagesstart, über kaltweißes Licht mit höherem Blauanteil in Phasen hoher Konzentration bis zur durch Licht eingeläuteten Entspannung in Mittagspause und Feierabend, wird hier direkt greifbar, wie positiv Human Centric Lighting wirkt. Die sich an den Tagesrhythmus anpassenden Lichtsituationen tragen so dazu bei, dass der Arbeitsplatz als angenehm, flexibel und anregend wahrgenommen wird – so werden Effizienz und Leistung gesteigert und die Bedürfnisse des Einzelnen bestens berücksichtigt.Noch umfassender wird das Erlebnis unter http://glamox.com/de/hcl-demo , wenn man das Demo auf dem Smartphone mithilfe eines Virtual Reality-Headsets betrachtet, um quasi direkt in die Situation „einzutauchen“. Human Centric Lighting wird nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch in Schulen, Gesundheitseinrichtungen oder im industriellen Bereich eingesetzt.



Bildinformation: Glamox HCL - 10:30 Uhr