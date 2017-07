Frische für heiße Sommernächte: kühle Bettwäsche und leichte Zudecken

(fair-NEWS)

Ist der Sommer nicht die schönste Jahreszeit? Leichte Kleidung statt dicker Klamotten, helle, fröhliche Farben statt Grau und Schwarz. Kühle, glatte Baumwollstoffe lassen Licht und Luft an unseren Körper. Aber leider: In der Nacht schwitzen wir oft, schlafen deshalb unruhig und sind am Morgen nicht erholt. Dann ist es höchste Zeit für Luft und hellere Farben auch im Bett – mit sommerlichen Materialien und schönen Dessins.Die wichtigste Regel für guten Schlaf – vor allem im Sommer: Eine atmungsaktive Bettdecke, damit darunter kein Hitzestau entsteht. Die leichte Füllung aus weich gebauschter Bio-Baumwolle der Sommerdecke Bianca ist luftdurchlässig und gesund, lässt viel Bewegungsfreiheit und transportiert gleichzeitig Wärme und Feuchtigkeit nach außen.Ob wir uns wohlfühlen, hängt vor allem von gesunden Rohstoffen und unbedenklicher Ausrüstung ab. Auch Farben spielen eine wichtige Rolle, und gezielt eingesetzt, ist ihr Effekt verblüffend. So gilt Gelb gilt als anregend, Rot steht für Energie, Blau für Kühle, Weiß für Reinheit und Grün für Frische.Bettwäsche aus glattem Satin oder kühlem Damast schmeichelt der Haut. Linon oder Edellinon ist eines der leichtesten Gewebe und deshalb sehr geeignet für die heiße Jahreszeit. Es ist strapazierfähig, wirkt durch die Leinwandbindung rustikal und ist dennoch sehr angenehm auf der Haut – und dazu schimmern die Farben der Edellinon-Bettwäsche Chambray wie ungeschliffene Edelsteine.Auch Jersey eignet sich gut für heiße Sommernächte. Wie wäre es mit kühlen Himmel/Wasser-Farben als Wendebettwäsche? Der gestrickte Baumwollstoff ist saugfähig, weich und elastisch. Er ist bügelfrei und dadurch pflegeleicht und besonders hautfreundlich.Überhaupt ist Baumwolle wohl die saugfähigste Faser – und sie kann problemlos heiß gewaschen werden.Die Auswahl an Stoffen und Farben ist riesig, die Entscheidung fällt entsprechend schwer, aber zwei, drei Bettwäsche-Sets extra für den Sommer darf man sich schon leisten, und ein neues Schlafzimmer-Ambiente macht eigentlich immer Spaß. Wichtig: Sie sollten unbedingt auf gesunde Bettwäsche achten!



Bildinformation: Chambray schimmert wie ungeschliffener Edelstein