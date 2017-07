Mediaanalyse Print - Lesezirkel steigert Reichweite auf 12,61 Mio. Leser

(fair-NEWS) Am 26. Juli 2017 veröffentlichte die ag.ma ihre Ergebnisse der neuen ma 2017 Pressemedien II. Die Gesamtreichweite des Lesezirkels konnte gegenüber der ma 2017 Pressemedien I von 11,60 Mio. Lesern um knapp 1 Mio. Leser auf 12,61 Mio. Leser gesteigert werden. Die Leserschaft gliedert sich dabei in einen Anteil von 7,33 Mio. Frauen und 5,28 Mio. Männern, die wöchentlich in Kontakt mit Zeitschriftenexemplaren des Lesezirkels kommen.Auflagen weiter stabilAuch die Auflagen der Publikumszeitschriften im Lesezirkel sind weiterhin stabil. In den kürzlich veröffentlichten Quartalsauflagen der IVW lassen sich nur leichte Schwankungen innerhalb der Titel feststellen. Dominiert wird das Ranking der stärksten Titel im Lesezirkel vom Nachrichtenmagazin Stern mit 140.594 Lesezirkelexemplaren (zuvor 142.406), gefolgt vom People-Magazin Bunte mit 124.357 Lesezirkelexemplaren (zuvor 125.755) und der Für Sie mit 104.403 Lesezirkelexemplaren (zuvor 104.922).Lesezirkel wichtiger Vertriebspartner der VerlageDie aktuellen Auflagenzahlen der IVW 2017-2 zeigen erneut, dass der Lesezirkel – neben dem Grosso und dem Bahnhofsbuchhandel – ein wichtiger Vertriebspartner der Verlage ist. So stellt der Lesezirkel durchschnittlich ca. 28 % der Zeitschriftenbezieher in Deutschland (ermittelt aus den 20 auflagenstärksten Publikumszeitschriften laut IVW 2017-2).



