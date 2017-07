Bricht alle Rekorde: Der rote Teppich von Ligurien

Pressemitteilung von Ligurien

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Roter Teppich zwischen Rapallo und Portofino ist der längste der Welt – deutscher Weltrekord eingestellt



Exakt 8,332 Kilometer misst der aktuell längste rote Teppich der Welt, der damit auch Einzug in das Guinness Buch der Weltrekorde erhält und gleichzeitig einen deutschen Rekord einstellt. Der Teppich führt von Rapallo nach Portofino und wurde im Zuge der Neueröffnung eines durchgängigen Fußweges zwischen den beiden Städten ausgerollt. Anwohner und Besucher können den Teppich bis voraussichtlich Ende September 2017 begehen.



Der Fußweg nach Portofino



100 Jahre hat es gedauert, bis der Gehweg San Michele della Pagana fertiggestellt wurde. Er führt über Santa Margherita Ligure, Paraggi, das neue Tor des Westens und den Sentiero dei baci (dt: Kussweg), bevor er in Portofino endet. Aufgrund der neuen Verbindung haben Touristen und Anwohner nun die Möglichkeit, die Küstenstraße zu Fuß zu erkunden und die Ausblicke auf den Golfo del Tigullio zu genießen.



Der längste Teppich ist nur der Anfang



Die von der Region Ligurien initiierte Aktion war bereits jetzt so erfolgreich, dass sie zu einer Sommerkampagne ausgeweitet wird. Bald sollen rote Teppiche ganz Ligurien zieren, Riviera di Ponente wie Riviera di Levante, Hinterland wie Küste. Ziel ist es dabei, besonders sehenswerte Orte in Ligurien so hervorzuheben, dass Besucher sie auf den ersten Blick erkennen. Gleichzeitig ist der rote Teppich ein Symbol für die bezaubernde Schönheit vieler Orte, die bislang zu wenig Aufmerksamkeit erfahren.



Noch im Juli 2017 sollen 27 weitere neue rote Teppiche in insgesamt 32 Gemeinden in ganz Ligurien ausgerollt werden. Unter dem Motto: „Das Ligurien der roten Teppiche – filmreife Emotionen“ platzieren Gemeinden die Teppiche entlang ihrer schönsten Orte. Darunter solche, die für gutes Essen, Wein und ihre Kultur bekannt sind, sowie außergewöhnliche Landschaften, Küstenabschnitte und idyllische Dörfchen. Viele der Gehöfte wurden mit der „Orangen Flagge“ ausgezeichnet und zählen somit offiziell zu den schönsten Orten Italiens.



Weitere Informationen unter: <a href="https://www.lamialiguria.it/" target="_blank">https://www.lamialiguria.it/</a>



<a href="www.mynewsdesk.com/de/ligurien/pressreleases/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-2085054">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/ligurien">Ligurien</a>



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

<a href="http://shortpr.com/lm26zh" title="http://shortpr.com/lm26zh">http://shortpr.com/lm26zh</a>



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

<a href="www.themenportal.de/reise/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-49329" title="www.themenportal.de/reise/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-49329">www.themenportal.de/reise/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-49329</a> (Mynewsdesk) Roter Teppich zwischen Rapallo und Portofino ist der längste der Welt – deutscher Weltrekord eingestelltExakt 8,332 Kilometer misst der aktuell längste rote Teppich der Welt, der damit auch Einzug in das Guinness Buch der Weltrekorde erhält und gleichzeitig einen deutschen Rekord einstellt. Der Teppich führt von Rapallo nach Portofino und wurde im Zuge der Neueröffnung eines durchgängigen Fußweges zwischen den beiden Städten ausgerollt. Anwohner und Besucher können den Teppich bis voraussichtlich Ende September 2017 begehen.Der Fußweg nach Portofino100 Jahre hat es gedauert, bis der Gehweg San Michele della Pagana fertiggestellt wurde. Er führt über Santa Margherita Ligure, Paraggi, das neue Tor des Westens und den Sentiero dei baci (dt: Kussweg), bevor er in Portofino endet. Aufgrund der neuen Verbindung haben Touristen und Anwohner nun die Möglichkeit, die Küstenstraße zu Fuß zu erkunden und die Ausblicke auf den Golfo del Tigullio zu genießen.Der längste Teppich ist nur der AnfangDie von der Region Ligurien initiierte Aktion war bereits jetzt so erfolgreich, dass sie zu einer Sommerkampagne ausgeweitet wird. Bald sollen rote Teppiche ganz Ligurien zieren, Riviera di Ponente wie Riviera di Levante, Hinterland wie Küste. Ziel ist es dabei, besonders sehenswerte Orte in Ligurien so hervorzuheben, dass Besucher sie auf den ersten Blick erkennen. Gleichzeitig ist der rote Teppich ein Symbol für die bezaubernde Schönheit vieler Orte, die bislang zu wenig Aufmerksamkeit erfahren.Noch im Juli 2017 sollen 27 weitere neue rote Teppiche in insgesamt 32 Gemeinden in ganz Ligurien ausgerollt werden. Unter dem Motto: „Das Ligurien der roten Teppiche – filmreife Emotionen“ platzieren Gemeinden die Teppiche entlang ihrer schönsten Orte. Darunter solche, die für gutes Essen, Wein und ihre Kultur bekannt sind, sowie außergewöhnliche Landschaften, Küstenabschnitte und idyllische Dörfchen. Viele der Gehöfte wurden mit der „Orangen Flagge“ ausgezeichnet und zählen somit offiziell zu den schönsten Orten Italiens.Weitere Informationen unter: <a href="https://www.lamialiguria.it/" target="_blank">https://www.lamialiguria.it/</a><a href="www.mynewsdesk.com/de/ligurien/pressreleases/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-2085054">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/ligurien">Ligurien</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/lm26zh" title="http://shortpr.com/lm26zh">http://shortpr.com/lm26zh</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/reise/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-49329" title="www.themenportal.de/reise/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-49329">www.themenportal.de/reise/bricht-alle-rekorde-der-rote-teppich-von-ligurien-49329</a>

Bildinformation: Dr. phil. Elmar Basse | Hypnose Hamburg

Über Ligurien

Ligurien liegt im Nordwestern Italiens, im Norden angrenzend an das Piemont, im Südosten an die Toskana und im Westen an Frankreich. Im Süden begrenzt das Tyrrhenische Meer die Region, welche sich in die vier Provinzen Imperia, Savona, Genua und La Spezia gliedert. Auf einer Fläche von ca. 5.400 Quadratkilometern erstrecken sich äußerst kontrastreiche Landschaften und Vegetationszonen. Die über 200 Kilometer lange Küste lässt sich unterteilen in die Riviera di Ponente und Riviera di Levante. Hügel- und Bergland sind den Ligurischen Alpen und dem Apennin zugehörig. Charakteristisch für Ligurien ist neben den an Steilküsten gelegenen verschachtelten Dörfern und malerischen Küstenorten die unberührte Natur im Hinterland. Badestrände, Wanderrouten, Bergpanoramen und italienische Kultur begeistern Familien, Naturfreunde und Ruhesuchende das ganze Jahr über bei vergleichsweise mildem mediterranem Klima. Während die Hauptsaison zwischen März und Oktober Urlauber mit hochsommerlichen Temperaturen an die Badestrände zieht, eignen sich Frühjahr und Herbst ideal für Aktivurlaube. Neben klassischen Sehenswürdigkeiten wie der Haupt- und Hafenstadt Genua, der spektakulären Steilküste Cinque Terre, den Gebieten der »Blumenriviera« und der Halbinsel Portofinoist Ligurien über die Grenzen hinaus bekannt für sein Olivenöl und das berühmte »Pesto alla genovese«. Die Regionale Agentur für Tourismus "in Liguria" fördert und vermarktet seit 1998 das regionale touristische Angebot im In- und Ausland.







Bildnachweis: Photo Archive Agenzia In Liguria











Hochauflösende Pressefotos sind auf Anfrage bei Moritz Schicht mschicht@aviareps.com: mailto:mschicht@aviareps.comerhältlich. Weitere Informationen zu Ligurien gibt es unter www.turismoinliguria.it.



Moritz Schicht

PR Manager

Regional Agency for Tourism Promotion "In Liguria"

c/o AVIAREPS Tourism GmbH



Josephspitalstr. 15

80331 Munich, Germany

Phone: +49 89 55 25 33-419

Fax: +49 89 55 25 33-489



Mail: mschicht@aviareps.com

: mailto:mschicht@aviareps.comWeb:www.turismoinliguria.it: www.turismoinliguria.it/

«Bricht alle Rekorde: Der rote Teppich von Ligurien»

Josephspitalstr. 1580331 MünchenDeutschlandTelefon: +4989552533419Moritz SchichtLigurienJosephspitalstr. 1580331 Münchenmschicht@aviareps.com+4989552533419Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung