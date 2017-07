Winterrapsernte ist gestartet!

Die ersten Winterrapsschläge im süddeutschen Rheingraben wurden bereitsAnfang Juli gedroschen. In Schleswig-Holstein und nördlichem Mecklenburg-Vorpommern ist die Abreife deutlich verzögert und im Vergleich zu Vorjahrenetwas später im Jahr. Doch schon das Ende des Blühens verteilte sich vom5. Mai bis 25. Juni regional sehr unterschiedlich.Die EU-Kommission schätzt die aktuelle EU-Winterrapsernte auf 21,7 Mio. t.Zur Ernte 2017 wird der durchschnittliche Winterrapsertrag auf etwa 31,7 dt/hain der EU prognostiziert. Das entspricht 3 % weniger im Vergleich zum lang-fristigen Mittel.In Deutschland liegt laut Statistischen Bundesamt die Ernte 2017 mit 36,6 dt/havoraussichtlich unter dem mehrjährigen Durchschnitt von 38,2 dt/ha. Gründe fürErtragseinbußen sind die Trockenheit zur Aussaat und damit verbundenerInhomogener Auflauf des Bestandes, ein zu trockenes Frühjahr und Spätfröstezur Rapsblüte. Insgesamt liegt die in Deutschland geschätzte Erntemenge von5 Mio. t dennoch über dem Niveau des Vorjahres.

