Das Ski Hotel Sölden, das auch immer Sommer etwas hermacht – Hotel Liebe Sonne

Auch wenn zur Zeit warme Temperaturen herrschen, so sehnt man sich doch nach etwas Abkühlung, die man bei und zur kalten Jahreszeit definitiv bekommen kann – und das auch noch quasi direkt vor der Haustür, da die Piste von der nahegelegenen Giggijochbahn direkt zu erreichen ist. Die Skipisten bieten im Winter optimalen Spaß im Schnee. Auch für Anfänger gibt es eine Skischule. Hier können Neulinge den Spaß am Skifahren kennen lernen und bekommen Tipps und Tricks von Profis.Einen perfekten Urlaub in Sölden erlebenSowohl im Warmen als auch im Kalten ist das Hotel Liebe Sonne nur zu empfehlen, da die Nähe zur Talstation für Skibegeisterte genauso perfekt ist wie für den ambitionierten Radfahrer und Wanderer. Das Hotel bietet Ihnen neben dem Aktivprogramm auch eine Wellnessoase, um zu entspannen und zu regenerieren. In der oberen Etage des Haupthauses finden Sie die imposante Terrasse von der Sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Bergwelt und die schöne Umgebung des Hotels haben.Im Wellnesshotel Sölden Ruhe findenNichts repräsentiert die Personifizierung der Entspannung besser als der Jahresurlaub eines jeden und aus diesem Grund, werden wir Sie im Zuge Ihres Aufenthaltes bei uns in der Hinsicht mehr als begeistern. In unserer Wellnessoase finden Sie Pools, eine finnische Sauna, eine Biosauna und ein Dampfbad. Sie haben also die Wahl, wo und wie Sie in unsere Wellnesswelt abtauchen möchten. In unserem Spa Bel Etage werden Sie mit wohltuenden Massagen verwöhnt und können neue Energie tanken. Die passenden Beautybehandlungen von Kopf bis Fuß bieten wir Ihnen ebenfalls an. Hier kommt wirklich jeder Gast voll aus seine Kosten und findet eine Anwendung genau nach seinem Geschmack.Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.liebesonne.at/