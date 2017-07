Datenerfassungsgeräte bei Mondial Relay - Acteos unterzeichnet Vertrag in Höhe von 5.5 Mio. EUR zur Ausstattung von Paketshops

(fair-NEWS)

Projekt zur mobilen Datenerfassung beim französischen Paketlieferdienst Mondial RelayMondial Relay hat mit mehr als 10.000 Online-Händlern und 36.000 Sammelstellen in Europa seit über 20 Jahren eine marktführende Stellung im Bereich der Zustellung von Paketsendungen in Frankreich und Belgien inne. Unter den Kunden lassen sich insbesondere viele namhafte E-Commerce Unternehmen wiederfinden, welche den hervorragenden Service des Unternehmens nutzen. Das Unternehmen Mondial Relay gehört zu der Hermes Holding France, welche eine Tochtergesellschaft der deutschen Otto Gruppe ist. Das Geschäftsmodell von Mondial Relay weist in vielen Aspekten Ähnlichkeiten mit Hermes in Deutschland auf. Die Betreibung der einzelnen Paketshops wird durch die Zusammenarbeit von Mondial Relay mit kleineren Einzelhändlern gewährleistet, welche nicht nur Sendungen annehmen und weiterversenden, sondern auch Retourensendungen abwickeln. Für eine zügigere Abwicklung der Sendungen werden Geräte zur mobile Datenerfassung eingesetzt.Acteos und Mondial RelayZwischen Acteos und Mondial Relay existiert seit mehreren Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit, in dessen Rahmen Mondial Relay die Acteos Transportmanagement Software einsetzt.Vor dem Hintergrund einer langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit sowie dem umfangreichen Fachwissen in den Bereichen digitale Supply Chain und mobile Datenerfassung war es eine naheliegende Entscheidung bei der Auswahl eines Implementierungspartners für die Datenerfassungsterminals in den Paketshops Acteos zu wählen.Acteos als starken Implementierungspartner für mobile TerminalsNachdem im Jahr 2016 ein erfolgreiches Pilotprojekt mit 600 Terminals in den belgischen Paketshops umgesetzt wurde, folgt nun die Implementierung von 6.450 Datenerfassungsgeräte in den Mondial Relay Paketshops in Frankreich und Belgien.Acteos übernimmt ebenso Konfiguration, Test und kontinuierliche Wartung der Datenerfassungsgeräte für einen Zeitraum von zunächst 5 Jahren. Relevant ist dabei besonders der Austausch von Altgeräten gegen die neuen Terminals, welche die Anforderungen von Mondial Relay und den einzelnen Paketshopbetreibern wieder in vollem Umfang erfüllen. Die neuen Geräte ermöglichen den Paketshopbetreibern eine noch bequemere und schnellere Sendungs- und Rücksendungserfassung, wodurch die Verfolgbarkeit der Sendung bzw. Rücksendung stets gewährleistet wird.Die Acteos GmbH & Co. KG als Anbieter für Supply Chain Management Software und Mobility LösungenDie Acteos GmbH & Co. KG ist 100%ige Tochter der französischen Acteos S.A. und auf innovative Lösungen im Bereich Supply Chain Management sowie Mobility Lösungen spezialisiert. Die Optimierung logistischer Prozesse in all ihren Facetten ist dabei das erklärte Ziel. Mit Sitz in Gilching bei München hilft das Unternehmen seinen Kunden bei der Umsetzung großer Supply-Chain-Management-Projekte und liefert die passenden Software Lösungen. Transportmanagement Software (TMS) gehört ebenso zum Produktportfolio von Acteos wie eine leistungsfähige, modular aufgebaute Prognosesoftware u.a. zur Bestandsoptimierung (FPS) und eine moderne Lagerverwaltungssoftware (Warehouse Management System). Beratung und ganzheitliche Lösungen zur mobilen Erfassung und Übertragung von Unternehmensdaten erweitern das Leistungsspektrum von Acteos. Mit den zwei Komponenten SCM-Software und Mobility Lösungen kann das Unternehmen die komplette Supply Chain seiner Kunden möglichst effizient und leistungsstark gestalten und in Kombination mit einer ganzheitlichen Beratung, umfangreichem Expertenwissen im Supply Chain Management und einem zuverlässigen Support erhalten die Kunden alles aus einer Hand.- <a href="www.acteos.de/hardware-mobile-datenerfassung">Datenerfassungsgeräte</a>- <a href="www.acteos.de/hardware-mobile-datenerfassung">MDE</a>- <a href="www.acteos.de/soti-mobicontrol-mobile-device-management-software">MobiControl</a>- <a href="www.acteos.de/soti-mobicontrol-mobile-device-management-software">Mobile Device Management</a>- <a href="www.acteos.de/soti-mobicontrol-mobile-device-management-software">Enterprise Mobility Management</a>



Bildinformation: Datenerfassungsgeräte bei Mondial Relay - Acteos unterzeichnet Vertrag in Höhe von 5.5 Mio. EUR zur Ausstattung von Paketshops