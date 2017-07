Zunftig is’ – mit Papstars Partydeko „Bayrisch Blau“

Pressemitteilung von unic GmbH & Co. KG

Kall, 26.07.2017

Eine blau-weiße Tischdekoration gehört zum Oktoberfest wie Brez'n, Hax'n und die Maß. Die traditionelle Atmosphäre des bayerischen Volksfestes ist in ganz Deutschland beliebt. Bei Papstar, dem Spezialisten für Verbrauchsartikel aus Nordrhein-Westfalen, finden Wies'n-Fans das passende Zubehör. Mit den Partyset-Serien „Bayrisch Blau" und „Bavaria" bietet Papstar den blau-weißen Rahmen für eine zünftige Party mit Wies'n-Motto oder für die anlassbezogene Dekoration im Einzelhandel. Von der Girlande über Wimpelketten, Luftschlangen und -ballons, über Tischdecken und Servietten bis zum bedruckten Einmalgeschirr mit Tellern und Bechern liefern die Serien alles, was das blau-weiße Herz begehrt. Und für ganz eingefleischte Fans gibt es sogar einen Dekokranz zum Aufhängen. Zum zünftigen Ambiente passt auch das Besteck aus ungebleichtem Holz des nachhaltigen Einmalgeschirrs pure von Papstar. Das dafür verwendete Holz für die Bestecke, Fingerfood- und Schaschlikspieße, Rührstäbchen und Pommes-Gabeln stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC®-zertifiziert. Alle Artikel können unter www.papstar-shop.de bequem bestellt werden und werden innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert.

Über das Unternehmen Papstar: Der Spezialist für verbraucherorientierte Sortimentskonzepte führt insgesamt mehr als 7.000 Artikel, die in die Basis-Produktgruppen Einmalgeschirr und Serviceverpackungen, Tisch- und Raumdekoration für Professionals und Haushalte sowie Einmalprodukte für Haushalt, Profiküche, Hygiene und Altenpflege aufgeteilt sind. Papstar bietet Komplettlösungen für Handel, Industrie, Gastronomie, Schnellverpflegung und Endverbraucher. Das Unternehmen beliefert vor allem Verbrauchermärkte, Großmärkte, Fachgroßhändler sowie die Gastronomie & Hotellerie. Papstar ist weltweit mit dem Fokus auf Europa aktiv und hat eigene Vertriebsgesellschaften in Österreich, Spanien, Frankreich, Schweden und Polen sowie offizielle Vertriebspartner in den Niederlanden, der Schweiz, Italien und in Kroatien. Der Sitz der Papstar GmbH ist in Kall/Nordrhein-Westfalen.



