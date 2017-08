Hautklar Institut für medizinische Kosmetik Reutlingen praemiert –Beauty Hills Award 2017

(fair-NEWS)

Tina Hohler wird in der Kategorie „Top Partner“ für Ihr Kosmetikinstitut Hautklar Institut für med. Kosmetik aus Reutlingen ausgezeichnet. Damit gehört Sie zu den 25 besten Kosmetikerinnen Deutschlands. Der Preis wurde unter 740 Bewerbungen an die bestqualifizierteste Partnerin des Jahres verliehen, welche höchste Qualitätskriterien in Service, Behandlung und Know-how erfüllt.Das Hotel Schloss Waldeck wurde zum diesjährigen Austragungsort des „Beauty Hills Award 2017“. Unter allen Nominierungen wurden die Premiuminstitute der jeweiligen Kategorie für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der Schönheitspflege und nachhaltigen Hautverschönerung prämiert.Beauty Hills ist einer der deutschen Trendsetter in der Entwicklung sowie Herstellung professioneller Hightech-Kosmetik und zukunftsorientierter Behandlungskonzepte. Das Institut Hautklar nutzt das „Synergie System“, das gezielte Kosmetiklösungen für jeden Hauttyp ermöglicht, bei dem die Gesunderhaltung der Haut im Fokus steht.Mit diesem zum vierten Mal in Deutschland stattfindenden, jährlichen Beauty-Award des Unternehmens wurde Tina Hohler mit dem Kosmetikinstitut Hautklar Institut für medizinische Kosmetik aus Reutlingen erneut als Top Partner prämiert. In der Laudatio sprach Beauty Hills Geschäftsführer John Bardenheier davon, dass „die wiederholte Auszeichnung des Instituts widerspiegelt, dass hier eine herausragende Dienstleistung auf kontinuierlich hohem Niveau geleistet wird, welche sich von der Konkurrenz deutlich abhebt.“Die Wahlkriterien der Jury beinhalteten unter anderem die fundierte Aus- und Weiterbildung, das Institutskonzept und der Hygiene sowie einen optimierten Kundenservice. Der Studiomarketingansatz, die Aussenwirkung und die Onlinestrategie, die durch APROS Consulting Services Reutlingen betreut wird, haben maßgeblich zur Auszeichnung beigetragen. Zielsetzung ist es, durch die Prämierung nicht nur die besten Studios auszuzeichnen, sondern gerade dadurch dem Kunden gezielt professionelle Kosmetikinstitute durch die Verleihung von Gütesiegeln und Auszeichnungen aufzuzeigen.Weitere Informationen: www.hautklar-reutlingen.de www.APROS-Consulting.com Agentur:



Bildinformation: Tina Hohler vom Institut hautklar med. Kosmetik und Fusspflege freut sich über die Auszeichnung „Beauty Hills Award 2017“