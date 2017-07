DIABETES und CHOLESTERIN

(fair-NEWS) Etwa 8 Millionen Diabetiker in der Bundesrepublik Deutschland leiden unter zu hohen Blutzuckerspiegeln und laufen Gefahr, die gefürchteten Spätfolgen der Zuckerkrankheit zu erleiden.



Fachleute sprechen in der Zusammenfassung der Probleme vom sogenannten Metabolischen Syndrom, d.h. Übergewicht, Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerte und ein hoher Blutzucker.



Rund 70 % der Bundesbürger haben inzwischen zu hohe Cholesterinwerte und zu hohe Triglyceridwerte und sind dadurch in einem Risikobereich für Herzinfarkte, Schlaganfälle etc.



Jetzt gibt es für alle Betroffenen endlich eine gute Nachricht:



Nach Jahren intensiver Forschung ist es gelungen, in einem Gerät zur Selbstkontrolle folgende Parameter zu vereinigen:



Blutzuckermessung

Cholesterin - Gesamtwert

LDL - Cholesterin

HDL - Cholesterin und

Triglyceride.



Die Selbstkontrolle ist jetzt einfach geworden. Mit nur einer kleinen Blutprobe aus der Fingerbeere können die 5 wichtigen Parameter einfach, schnell und kinderleicht bestimmt werden.



Mit dem neuen System SD- LIPIDOCARE PLUS ist der Fortschritt mit dem Ziel einer besseren Gesundheitskontrolle jetzt für jeden Diabetiker Realität geworden.



Das neue Multi - System Lipidocare - Plus ist somit ein echter Diagnosefortschritt für jeden Gesundheitsbewussten - ab sofort ist dieses System bei der IMACO GmbH in Deutschland erhältlich.



