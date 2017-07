Beflügelnder Seelenblick: "DO YOU MEAN YES"

(fair-NEWS)

Die Gundelfinger Sängerin ist Botschafterin des Rosenschlosses, das seit 25 Jahren Sitz des bayerischen Fachverbandes Deutscher Floristen und gleichzeitig Bildungszentrum für Floristen ist. Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich ein Ayurveda Kurzentrum, eine Ayurvedaschule und eine "Event Location mit full Service " integriert."Meinst Du ja, wenn Du nein sagst?" Sarah Straub lässt mit ihrer neuen Single "do you mean yes" einen tiefen Blick in ihre Seele zu. Verpackt hat die Sängerin dieses Zwiegespräch mit sich und dem Leben in einen aufgeweckten Popsong, der die Herzen vom ersten Takt an berührt und sie unbeschwert beflügelt wie ein sonniger Sommertag."Do you mean yes" ist ein warmherziger Vorgeschmack auf Sarah Straubs neuesAlbum "love is quiet", das am 22. September 2017 erscheinen wird (Pastel Pinkrecords/Believe Digital GmbH). Die 14 brandneuen Stücke der 30-jährigenschwäbischen Musikerin ermuntern die Hörer dazu, innezuhalten, zu lauschen undanzukommen -bei Sarah Straub und bei sich selbst.Sarah Straub TOUR (weitere Termine unter www.sarah-straub.de 14.07.2017 Memmingen (BY) - Stadion FC MM - Sarah Straub & Vivid Curls22.07.2017 Augsburg (BY) - Solo (für YAMAHA Music Germany)23.07.2017 Hanau (BY) - Solo (Wohnzimmerkonzert)12.08.2017 Zusmarshausen (BY) - Schlossfest - Band17.08.2017 Ulm/Wiblingen (BW) - Special Guest bei SÖHNE MANNHEIMS02.09.2017 Milton Keynes (UK) - Solo (für YAMAHA Music U.K.)03.09.2017 Milton Keynes (UK) - Solo (für YAMAHA Music U.K.)04.09.2017 Milton Keynes (UK) - Solo (für YAMAHA Music U.K.)08.09.2017 Baumburg (BY) - Baumburger Kultursommer - Band13.09.2017 Graz (A) - Solo (für YAMAHA Music Austria)14.09.2017 Graz (A) - Solo (für YAMAHA Music Austria)15.09.2017 Graz (A) - Solo (für YAMAHA Music Austria)16.09.2017 Graz (A) - Solo (für YAMAHA Music Austria)23.09.2017 Saarbrücken (SL) - Solo (für YAMAHA Music Germany)24.09.2017 Saarbrücken (SL) - Solo (für YAMAHA Music Germany)27.09.2017 Köln (NRW) - Yard Club - Band28.09.2017 Mannheim (BW) - MC Connexion Complex - Band29.09.2017 Gundelfingen (BY) - Kulturgewächshaus Birkenried - Band30.09.2017 Augsburg (BY) - Kulturhaus Abraxas - Band02.10.2017 Augsburg (BY) - City Galerie - Solo (Für YAMAHA MusicGermany)06.10.2017 Graz (A) - Solo (für YAMAHA Music Austria)07.10.2017 Graz (A) - Solo (für YAMAHA Music Austria)13.10.2017 Wendeburg (NI) - Pflanzeneck - Band14.10.2017 Berlin (B) - Musik & Frieden - Band15.10.2017 Soltau (NI) - Theaterbühne des Gymnasiums Soltau - Band20.10.2017 Alttann (BW) - Haus für Bürger und Gäste - Trio09.11.2017 Hamburg (HH) - Club am Donnerstag/Happy Billard - Band10.11.2017 Bordesholm (SH) - Kulturforum altes Kino - Band23.11.2017 Schramberg (BW) - Solo (Für YAMAHA Music Germany)30.11.2017 Augsburg (BY) - Kurhaus Göggingen - Sarah Straub & Vivid Curls02.12.2017 Sonthofen (BY) - Kulturwerkstatt - Duo03.12.2017 Gundelfingen (BY) - Rosenschloss Gundelfingen - DuoWeitere Informationen<a href="https://sarahstraub.lnk.to/LoveisQuiet">DO YOU MEAN YES (Download & stream: iTunes - Spotify - Amazon Music - Google Play - Deezer)</a>



Bildinformation: Sarah Straub