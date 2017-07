Die Gasgrill-Experten klären auf: Grillirrtümer, die wir heute aus dem Weg räumen

(fair-NEWS)

Egal, ob Hobby-Griller oder vermeintlicher Grillprofi – fast jeder glaubt an mindestens einen hartnäckigen Grillirrtum. Doch verübeln kann man das natürlich keinem, hört man sie doch beinahe täglich. Es wird also Zeit, all diese Aussagen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und sie auf ihren tatsächlichen Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.Irrtum 1: Nur auf Holzkohle schmeckt gegrilltes Fleisch besonders gutJeder hat doch schon mal diese Behauptung gehört und vermutlich denken die meisten auch, dass sie stimmt. Dem müssen wir allerdings widersprechen! Bei der richtigen Anwendung eines Grills ist es vollkommen zweitrangig, ob nun mit Holzkohle gegrillt wurde oder mit dem Gasgrill. Eine ordentlich glühende Holzkohle ist von Natur aus geschmacksneutral und damit gar nicht in der Lage das Grillfleisch geschmacklich zu verändern.Der einzige Faktor der eine geschmacksentscheidende Rolle spielen könnte, ist das Raucharoma. Doch auch glückliche Gasgrill-Besitzer können sich mittlerweile mit sogenannten Smoker Chips behelfen. Denn die meisten Gasgrills bieten bereits eine eingebaute Räucherkammer, mit der sich vermutlich sogar ein besseres und gleichmäßigeres Raucharoma erzeugen lässt.Irrtum 2: Grillfleisch mit Bier zu übergießen macht es zarter und geschmackvollerBier gehört beim Grillen mindestens genau so sehr dazu, wie der Rum in den Cuba Libre. Jedoch bitte lieber zum Durstlöschen und nicht zum Marinieren des Grillguts. Durch die starke Hitze während des Grillvorgangs schließen sich die Poren vom Fleisch und nehmen beim Ablöschen die Flüssigkeit überhaupt nicht mehr auf. Das Bier raubt dem Fleisch sogar noch eher ihre kostbare Würzung, in dem die Flüssigkeit sofort in die Glut fließt und binnen Sekunden verdampft.Irrtum 3: Häufiges Umdrehen des Fleisches lässt es schneller garenJa, wir geben zu schnelles Umdrehen mag es um einen Hauch schneller garen, jedoch gehen dabei wertvolle Röstaromen und leckerer Fleischsaft verloren. Am besten gart das Steak, wenn es in Ruhe gelassen wird und nur einmal gewendet wird, um es von jeder Seite einmal der starken Unterhitze auszusetzen. Außerdem wäre auch ein geschlossener Deckel ideal, denn ein unnötig häufiges Öffnen des Deckels und Wenden des Steaks führt bestimmt zu keinem schnelleren oder besseren Ergebnis, ganz im Gegenteil sogar.Weitere solcher unverzeihlichen Grillmythen und wie man es wirklich richtig macht, erklären euch die Grill-Experten in ihrem Blog auf www.gasgrill-test.com/blog Begegnet ihr das nächste Mal einem hartnäckigen Vertreter solcher Grillirrtümer, dann wisst ihr es nun besser. Klärt am besten gleich auf und zeigt wie man richtig grillt. Denn nur so können wir endlich mit diesen Grill-Mythen aufräumen.