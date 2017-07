DER AGILE-DAY - DAS GRÖSSTE TOP-MANAGEMENT-EVENT IN AUTOMOTIVE, ELEKTRONIK, MASCHINENBAU 17. Oktober 2017 in München

(fair-NEWS)

Es ist eine fast durchgehend positive Erfolgsgeschichte. Mithilfe der agilen Methodik können schwierige Projekte sicher ins Ziel gesteuert werden.Doch Agile kann noch viel mehr. Die Methodik, angepasst an Fragestellungen z.B. der Führung oder des Multiprojektmanagements, schafft auch weit über einzelne Leuchtturmprojekte hinaus eine hohe Zielerreichung und eine offene und transparente Kommunikation. Dadurch wird eine Effektivitäts- und Effizienzsteigerung insbesondere in der operativen Steuerung positiv stimuliert.„Es ist unglaublich! Unser Team hat es geschafft die Entwicklung des Gesamtfahrzeugs von 3,5 Jahren auf 1,5 Jahre zu verkürzen!“.„Wir hatten den Entwicklungsstandort eigentlich schon aufgegeben – seit der Einführung von AGILE sind die Leute aufgeblüht! Sie liefern inzwischen bessere Ergebnisse als unser Zentralstandort - ich kann es kaum fassen!“AGILE bringt das Team in den Flow und das Management in die Führung. Klare Ziele, wirklicher Freiraum, besseres Feedback. Das führt zu mehr Leistung mit mehr Spaß. AGILE lässt Menschen größer werden! Einmal im Jahr sprechen Unternehmer und Geschäftsführer über ihren Weg, AGILE in die gesamte Produktentwicklung zu etablieren.Das Programm:13 Praxisreferenten sprechen aus Automotive, Maschinenbau und Elektronik, u.a. PORSCHE, KACO, DANFOSS, JUNGHEINRICH, SMA, LINDE, ENGEL, DIEHL, BPW und OSRAM.Podiumsdiskussion: „AGILE beyond the Pilots“.Key-note: Deutschlands gefragtester Management-Trainer BORIS GRUNDL spricht über das Thema „AGILITÄT UND SELBSTVERANTWORTUNG“ .Networking auf hohem Niveau: Über 80 TOP-Management-Teilnehmer in 2016.