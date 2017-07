"Trigon" - Das neue Papiertragetaschen Highlight der Pro DP Verpackungen

(fair-NEWS)

Papiertragetaschen sind die praktischen und umweltfreundlicheren Einwegalternativen zu herkömmlichen Plastiktüten und Kunststofftragetaschen. Mit der freiwilligen Selbstverpflichtung des Einzelhandels, den Verbrauch an Kunststofftüten zu beschränken, stieg die Nachfrage bei den Tragetaschen aus Papier.Der <a href="www.pro-dp-verpackungen.de">Fachgroßhandel für Einwegverpackungen und Servicelösungen in Gastronomie, Hotel und Einzelhandel</a> hat natürlich entsprechend reagiert, und das Angebot rund um Tragetaschen und Tüten aus umweltfreundlichen Materialien deutlich ausgebaut.Verpackungsspezialisten wie die Pro DP Verpackungen aus Mitteldeutschland bieten ihren Kunden ein umfangreiches Portfolio an <a href="www.pack4food24.de/Papiertragetaschen">Papiertragetaschen verschiedenster Varianten, Abmessungen Farben und Neutralmotive</a>. So haben diese die Möglichkeit die eingesetzten Tragetaschen bestmöglich an ihr Unternehmen und den jeweiligen Einsatz anpassen zu können, ohne direkt auf einen individuellen Druck zurückgreifen zu müssen.Ein neues Highlight im Bereich der Papiertragetaschen mit neutralen Motiven bietet die Pro DP Verpackungen nun mit dem "Trigon" Design an. Von retro, über stylisch bis modern lassen die <a href="www.pack4food24.de/Papiertragetaschen-Trigon-versch-Varianten-Farben-Groessen">"Trigon" Papiertragetaschen in rot, schwarz, blau oder rosa</a> jede Menge Interpretations- und Einsatzmöglichkeiten offen. Unterstützt wird dies von zwei verschiedenen Varianten im Kordel- oder Flachhenkeldesign, sowie drei praktischen und beliebten Größen für den Einsatz im Einzelhandel.



Bildinformation: Papiertragetaschen Trigon bei Pro DP Verpackungen