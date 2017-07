Das hätten wir nie gedacht

(fair-NEWS)

Schon zehn Jahre ist es her, dass Julia und Alexander Nastasi einen Webinar und online Seminar Service ins Leben gerufen haben. Die Idee war, Menschen möglichst einfach und kostengünstig Lösungen anzubieten.Begonnen hat alles mit einem Manifestieren Kurs auf Basis von The Secret, dem Gesetz der Anziehung. Es gibt ihn noch bis heute, nur dass er immer wieder verbessert und überarbeitet wird. Heute ist aus dem ehemaligen 30 Tage Grundkurs ein 40 Tage Onlinekurs Ziele setzen und erreichen geworden. Doch das war nur der Anfang, schwärmen die beiden, die seit 14 Jahren ein Paar und seit 10 Jahren verheiratet sind.Es kamen neue Themen wie Positives Denken Lernen hinzu, ein Volltreffer, der bis heute auf allen Kanälen nachgefragt wird, als Buch, als E-Book und auch als Onlinekurs.Mittlerweile haben die beiden umtriebigen Schwetzinger auch mehrere online Videokurse beim in Florida ansässigen Anbieter Udemy, der sich auf Video Seminare spezialisiert hat.Aus der Arbeit mit den vielen Menschen weltweit, die online stattfindet, hat sich dann auch das ein oder andere Buch wie von selbst geschrieben. Wissen, das auf tausenden von durchgeführten Coachings besteht, zum Beispiel das Buch »Anleitung zum Ändern deines Lebens«.Im Mai 2017 wurde das Seminar Service Portal 10 Jahre und das ganze Jahr über gibt es Sonderaktionen, Seminare, die verändern.Das Motto ist geblieben: Die beiden wollen auch in Zukunft vielen Menschen kostengünstigen Zugang zu Mentalcoachings bieten, die das Leben wirklich verändern. Schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns auf Sie.



Bildinformation: Julia und Alexander Nastasi, Schwetzingen