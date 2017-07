(fair-NEWS)

Schwarze Kassen, schwarze Konten und unversteuerte Einnahmen waren die Themen auf dem europäischen Finanzgipfel auf Malta. Im Fazit räumten die Verantwortlichen (wohl auch aus Hilflosigkeit) den Betroffenen eine neue Schonzeit ein. Diese nun zu nutzen um eventuelle Strafmilden zu verhandeln, ist das Ziel der Bemühungen unseres Diplomatie-Services.Hinweis:Marco D. Nattler und alle bei Bedarf zu involvierenden Personen aus dem Institut gehören zum Personenkreis im Sinne des § 203 StGB. Sie unterliegen somit der Schweigepflicht.Freiberuflicher Honorarmediator, Kontakt: Marco D. Nattler (eMail: marco@nattler.info)Die strafgemilderte Rückführung von Schwarzgeld in das legale Geldsystem:Es gibt den Nachrichtendienst nattler.info, der sich aus dem Wissen meiner (Marco D. Nattler) Diensttage und aus der danach erfolgten über zehn Jahre tätigen ehrenamtlichen Leistungen nährt. Hier geht es nun um die Rückführung schwarzer Gelder in das funktionierende System. BITCOINS, Bargeld und schwarze Kassen sind die Aufgaben derer, die sich abseits des Staates und der Einverständniserklärung der Gesellschaft befinden. Wie also finden wir eine gemeinsame Lösung für Billionen von Dollars, die in den dunklen Kanälen der Wirtschaft weltweit flüchtig wurden. Wir haben eine Idee, aber keine Rezeptur. Wir haben Ansprechpartner ohne Macht, Machtinhaber und leider viel zu viele Kleinkriminelle.Das heutige (positiv zu bewertende) Handicap von Marco D. Nattler ist, dass er dem Reichtum nichts abgewinnen kann, solange auch nur einer unter den Menschen dem Hunger und der Not verfallen ist. Also liegt es auf der Hand, mit entsprechenden Organisationen und Organisatoren zusammenzuarbeiten, die einerseits schwarze Gelder verstehen und andererseits in der Lage sind, sauber das Kummulierte so zu splitten, dass am Ende eines Prozesses stets auf allen Seiten nur Gewinner stehen. Hiervon gibt es aktuell keine drei auf der Welt. Manch einer denkt hier wieder an das in der EU vertragsgemäß verbotene sog. Helikoptergeld (erstmals 2002 durch den damaligen Chef der US-Notenbank Fed, Ben Bernanke ins Leben gerufen). Übrigens hat dieser Grundgedanke nichts mit dem „Gutmenschentum“ zu tun, sondern ist er aus nüchternen volkswirtschaftlichen Gedanken heraus zur Sicherung der Lebensstandards aller (Stichwort „Kriminalitätseindämmung“) inzwischen dringend notwendig…So wird nun eine aus der Hand der eigenen Initiative heraus entwickelt und in Deutschland formiert. Die Deutsche Revisionsstiftung ist neben der Manager Gewerkschaft geradezu prädestiniert dafür. Über zehn Jahre Entwicklung sprechen für sich.Solange der deutsche Staat die Arbeit der Stiftung und die Stiftung selbst nicht anerkennt, ist die Revisionsstiftung in einer Grauzone (in der EU) aktiv, die mit internationalen Partnern arbeitet. Für den Transfer von Giralgeld benutzen wir jedoch deutsche Unterkonten. Transfers werden so sichtbar und nachvollziehbar auch für den deutschen Staat, der Sichtgelder selbstverständlich prüft und besteuert. Dies geschieht für den Inhaber der Gelder durchweg inkognito.Spenden in entsprechende Richtungen (vornehmlich an die „Organisation One„) werden steuerfrei übermittelt. Die Deutsche Revisionsstiftung wird diese Sichtungen melden und gemäß der entsprechenden Auflage (nach Malta) an die zuständige Steuerstelle melden, ohne die Herkunft zu offenbaren. Überhänge werden dann mithilfe eines Mediators (Marco D. Nattler) verhandelt. Mit einer entsprechend je nach Fall versehenen Strafzahlung werden die Restgelder auf das Unterkonto des jeweiligen Mandanten verbleiben und gemäß Vorgaben für den Urinhaber wieder freigesetzt. Der Inhaber läuft durchweg Inkognito. Die Deutsche Revisionsstiftung sichert gegenüber Dritten das Recht auf Mandanten- und Kontoinhaberschutz.Über einen Investitionsring werden Projekte vorgeschlagen, an die sich jeder Mandant dann beteiligen kann. Die dort erwirtschafteten Ergebnisse schlagen dann direkt auf das Konto durch. Der Kontoinhaberschutz ist auch hier zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.Die Vorarbeit der Manager Gewerkschaft und der Deutschen Revisionsstiftung garantiert ethisch korrekte Projektierungen. Die Nähe zum Staat garantiert bei unseren Investitionen die größtmögliche Ausschöpfung staatlicher Subventionen aus EU, Bund, Ländern und Kommunen.Renditezusagen jedoch werden nicht kommuniziert. Wir als Mittler übernehmen keine Haftung. Es gilt das freie Recht des Marktes. Sollten Konten aufgrund dessen reine Habenkonten werden, ist das nach der Bereinigung der Gelder für die Deutsche Revisionsstiftung kein Anlass zur Kündigung. Hier fallen jedoch entsprechende Kontoführungsgebühren an, die mit jeder Transaktion verrechnet werden (3 Prozent). Der Dienst ist ein reiner Honorardienst.Marco D. Nattler arbeitet als freiberuflicher Berater im jeweiligen Interesse der Partner. Mindesthonorar liegt bei € 25.000,- (Vorkasse). Je Einlage und Mediationsfall kassiert Nattler das Mindesthonorar und eine Courtage in Höhe von 4,3 Prozent der zu bewegenden Summe.Nattler garantiert in der Handhabe eine gewisse Formfreiheit. So ist jedem Mandanten zwar klar, dass wir uns auf einem Versuchsfeld (EU) befinden, welches enorme Möglichkeiten hat, Neues unkompliziert zu generieren. Viele Beispiele aus der Vergangenheit bestätigen dies. Abgedeckt werden Risiken in Deutschland durch die im Hintergrund installierte Finanzvorsorge (backoffice@nattler.info). Die Betreuung zeichnet für eine stetige Überprüfung aller Bewegungen und garantiert damit eine entsprechend klarsichtig legale und durchgängige Qualität der Leistungen.



