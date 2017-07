Frisurenberatung: So finden Sie Ihre typgerechte Frisur

(fair-NEWS)

Was nützt ein schönes Kleidungsstück, wenn die Haare dazu nicht wirken könnenDer Schlüssel zum optimalen Auftritt ist eine perfekte Frisur mit gepflegten Haaren.Nur wer eine Frisur passend zu seinem Typ trägt, kann seinen Selbstauftritt modischund perfekt wirken lassen. Eine gute Frisurenberatung ist daher von großem Wert.Endlich zu wissen was einem steht, unabhängig von Modediktate.Unsere Haare sind das schönste Accessoires das wir ständig mit uns führenNicht jede Frisur passt zu jedem Gesicht. Auch die Haarstruktur darf nicht außer Acht gelassen werden.Das Zusammenspiel von Gesichtsform, Hals und Schulterpartie ist entscheidend,bei der Gestaltung der Frisur. Eine Haarfarbe die mit den natürlichenPigmenten harmoniert und nicht blass und krank macht.Haarexperten von beautystylebeautystyle in München hat sich genau diesen Themengewidmet und bringt Farbe und Proportion in ein harmonisches und modisches Gleichgewicht.AblaufAls erstes wird eine Analyse der Gesichtsform, und der natürlichen Haarpigmenten vorgenommen.Darauf aufbauend wird vermittelt welche Frisur und Haarfarbe zum Typ passend sind.Der hauseigene Friseur setzt die Frisur entsprechend um.Auch eine Pflegeberatung für zu Hause darf nicht fehlen.Alle Empfehlungen bekommt man bei beautystyle schriftlich mit.Übung macht den MeisterDamit man lernt selber zu Hause mit seinen Haaren zu spielen,kann man bei beautystyle Workshops wie Föhnkurs, Hochsteckkurs,Flechtkurs, Stylingkurs und Lockenkurs besuchen.PreiseDie Frisurenberatung kostet beim einmalig 45,-€.Der Haarschnitt zwischen 60,-€ und 80,-€ und Farbtechnikenje nach Aufwand und Technik zwischen 50,-€ und 100,-€.Terminbuchung:beautystyleWirtstr.34a81539 Müncheninfo@beauty-style-muenchen.deTelefon: 089-531264Öffnungszeiten:Di-Fr 10.00-20.00 UhrSa 10.00-16.00 Uhr



Bildinformation: beautystyle in München